Ivan Bouchier : "Le harcèlement, le pilonnage des points de deal est quotidien dans l’agglomération lyonnaise"

Selon la préfecture du Rhône, la délinquance est globalement en baisse depuis plusieurs mois. Les services de l'Etat ciblent prioritairement les vols avec violence, les violences dans les transports, les cambriolages et les violences intrafamiliales.

Selon Ivan Bouchier, cette bonne période résulte de "l'augmentation des effectifs".

On se souvient que Grégory Doucet s'était inclu dans le bilan de la sécurité. "Lorsqu’il y a un effort commun, on a des résultats", reconnait le préfet délégué. Sans oublier de faire passer un message : "Nous devons faire les uns et les autres des efforts pour compléter nos effectifs. Nous devons faire les uns et les autres, plus les uns que les autres, des efforts pour avoir des moyens de surveillance de la voie publique".

Concernant le trafic de drogue, "le harcèlement, le pilonnage des points de deal est quotidien. Nous avons des résultats", indique Ivan Bouchier, qui estime que "les consommateurs ont une part importante de responsabilité".

Lyon n'a pas été épargnée par les épisodes de violences lors des manifestations dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites. Ce sont 249 policiers qui ont été blessés, et des interpellations musclées ont été dénoncées. Pour le préfet de police, il ne peut pas y avoir de "désescalade avec des gens qui veulent casser du flic, tuer des policiers, avec les ennemis de tout ordre. Il faut leur expliquer que l’Etat de droit républicain continuera à être en face d’eux".

00:00 Bilan sécurité

03:11 Relations avec les Verts

07:47 Violences intrafamiliales

09:55 Trafic de stupéfiants

14:16 Casseurs/manifestations

17:10 Attaque d’Annecy