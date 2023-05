Grégory Doucet et son idée de fonds d’indemnisation pour commerces vandalisés ne fait pas l’unanimité

Alors que Lyon et notamment le 7e arrondissement panse ses blessures après le passage des black blocs intégrés au cortège de la manifestation du 1er-Mai, Grégory Doucet réclamait à l’Etat la création d’un fonds d’indemnisation pour les commerçants dont l’enseigne a été vandalisée, dégradée, attaquée ou pillée.

Sauf que la sortie du maire écologiste de Lyon ne fait pas vraiment l’unanimité. Son opposition s’en donne à coeur joie.

Pour David Kimelfeld, conseiller municipal et ancien président de la Métropole de Lyon, "les commerçants lyonnais victimes des violences en marge de la manifestation de ce jour n’ont pas besoin des stratégies de communication et de victimisation du maire de Lyon. Ils attendent de lui des actions concrètes et un véritable partenariat avec les services de l’Etat et non cette grossière instrumentalisation politique de leurs difficultés comme il l’a déjà fait à la Guillotière".

Pour le député Renaissance de la 1ère circonscription du Rhône Thomas Rudigoz, cette idée est une "tartufferie". "Alors qu’il prône la désobéissance. Qu’il n’a aucun mot pour les forces de l’ordre blessées. Qu’il refuse de dénoncer l’ultragauche. Grégory Doucet donne des leçons. Personne n’est dupe face à cette absence de courage. En particulier les commerçants qui subissent sa politique", poursuit l’ancien maire du 5e arrondissement.

Sa collègue députée Anne Brugnera ne dit pas autre chose. Pour elle, "Lyon mérite mieux que de la comm. Lyon mérite un maire engagé contre toutes les violences et pour tous les Lyonnais".

Forcément, Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement, n’a pas manqué l’occasion de critiquer l’idée de ce fonds d’indemnisation : "Donc ⁦Grégory Doucet⁩ prône la désobéissance civile, il refuse le déport des images vidéos et vient réclamer de l’argent à l’Etat à cause des violences des militants d’extrême gauche dont il est issu ! Il devrait demander des sanctions exemplaires !"

Une fois de plus, dans ces graves moments démocratiques, vous n'êtes pas au rendez-vous. Vous préférez prôner la fracture et la division plutôt que l'unité de notre ville. https://t.co/QiYwLLn9O7 — Mohamed Chihi (@Mohamed__Chihi) May 1, 2023

Depuis Bron, le maire LR Jérémie Bréaud y va aussi de son tacle à Grégory Doucet : "Qu'il commence à protéger sa ville et la police plutôt que de faire l'aumône".

Reste à savoir ce qu'en pense la principale intéressée, à savoir la préfète du Rhône Fabienne Buccio que le maire EELV veut absolument rencontrer ces prochains jours pour l'interroger sur les dispositifs d'encadrement des manifestations et sur cette idée de fonds. Les deux avaient pourtant déjà fait le point sur le 1-Mai jeudi dernier. Grégory Doucet a-t-il déjà oublié ce qu'ils s'étaient dit ?