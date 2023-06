Manifestation à Lyon : le casseur de vitrines présumé est ... avocat

Il est bien loin de l’image que l’on se fait d’un membre des black-blocs. L’homme, âgé d’une cinquantaine d’années, est avocat en droit des affaires, vit dans le premier arrondissement de Lyon et jouit d’une très bonne situation. Ce jeudi, il a pourtant fait son entrée dans le box des prévenus dans le cadre de sa comparution immédiate.

Lui sont reprochés de nombreux faits de dégradations de biens privés à l’occasion de la manifestation contre la réforme des retraites du 6 juin à Lyon. Il est notamment soupçonné par le parquet de s’en être pris, le visage masqué et à l’aide d’un marteau, aux vitrines d’un Monoprix, d’une banque HSBC et d’un abri-bus.

L’avocat, déjà condamné en 2019 pour transport et détention de stupéfiants et conduite sous emprise de stupéfiants, nie fermement toute implication dans la casse occasionnée par la manifestation et a demandé au tribunal un délai pour préparer sa défense. Toutefois, il s’est expliqué sur son implication dans les manifestations contre la réforme des retraites.

“Ça fait une vingtaine de manifs où je m’interpose entre les manifestants et les violences policières en brandissant ma carte professionnelle d’avocat. Mais je n'ai jamais rien cassé”, a-t-il expliqué au tribunal.

L’individu a une vie professionnelle foisonnante puisqu’en plus de pratiquer le droit, il enseigne également à l’université Jean Moulin Lyon III et publie régulièrement des articles concernant le droit des affaires et le droit fiscal.

De plus, l’homme est marié et a trois enfants à Lyon. C’est pourquoi, au vu de sa profession et de sa situation personnelle, le tribunal a choisi de le laisser libre sous contrôle judiciaire en attendant sa comparution le 19 juillet prochain.

Seule contrainte, l’homme doit se présenter une fois par semaine au commissariat et n’a pas le droit de participer à une manifestation dans le Rhône jusqu’à nouvel ordre.

