Un nouvel appel à la manifestation contre l’extrême-droite ce vendredi à Lyon

Le collectif Fermons les locaux fascistes appelle à la manifestation contre l’extrême-droite ce vendredi soir, alors que la campagne du premier tour des législatives se terminera à minuit.

Le départ sera donné à 19h sur la Place des Terreaux. "À deux jours d’un premier tour où l’extrême-droite veut prendre le pouvoir, résistons !", scande le collectif Lyon en lutte qui a relayé l’appel à la manifestation sur ses réseaux sociaux.

Les collectifs appellent à l’unité pour "enclencher une dynamique de résistance la plus combative et massive possible".

Le 12 juin dernier, le troisième mouvement contre l’extrême-droite avait rassemblé plus de 4000 personnes sur la Presqu’île de Lyon. Un important dispositif de police avait été déployé. Les fonctionnaires ont, à plusieurs reprises fait usage de gaz lacrymogène.

C’est notamment au cours de cette soirée que la statue de Louis XIV fraichement rénovée s’était vue couverte de tags.