Un an après la mort de Nahel, un rassemblement à Lyon

Le 27 juin 2023, un policier tirait à bout portant sur Nahel, un adolescent de 17 ans.

A l’occasion de la semaine contre le racisme d’état et les violences policières qui s’est engagée ce lundi 24 juin, le Comité de Lutte de Lyon appelle à se rassembler ce jeudi 27 juin à 18h sur la place Guichard.

"A vos tags, banderoles, pochoirs, collages, pour visibiliser le racisme d’état, les meurtres policiers, la mort de Nahel et les révoltes de l’été 2023. Et tous les autres qu’on n’oublie pas…" indique ainsi le collectif, appelant à "massivement investir les murs de notre ville, dans toute la métropole et dans tous les quartiers", "tout particulièrement dans la nuit du 26 au 27".

Après le rassemblement "en mémoire à nos frères, sœurs, enfants assassinés par l’état et sa police raciste", une soirée à l’honneur de Nahel, Idir "et tous les autres" est organisée à l’Annexe de l’ECG à partir de 19h, un squat situé au 27 rue Salomon Reinach dans le 7e arrondissement.

Durant l’évènement auront lieu un barbecue, projections, cantine, discussions, et des affiches et prints seront également à la vente à prix libre : l’argent récolté sera utilisé pour aider les "prisonniers victimes de la répression coloniale" en Nouvelle-Calédonie et à l’association Idir Espoir et solidarité.