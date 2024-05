Réforme du choc des savoirs : une nouvelle manifestation ce samedi à Lyon

C’est une manifestation régionale contre la réforme du choc des savoirs qui se déroulera ce samedi à Lyon. Le rendez-vous est donné à 11h sur la place Guichard dans le 3e arrondissement. Le cortège prendra ensuite la direction de la place des Terreaux.

"Le gouvernement cherche à imposer, un modèle d’Ecole, du collège au lycée, qui vise à faire sortir de l’Ecole publique, le plus tôt possible et à chaque étape de leur scolarité, les élèves des classes populaires", dénonce notamment le SNES-FSU de Lyon.

Annoncée par le Premier ministre Gabriel Attal, la réforme du choc des savoirs doit créer dès la rentrée prochaine des groupes de niveaux en mathématiques et en français pour les classes de 6e et de 5e.