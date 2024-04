Pourquoi les motards vont-ils faire du bruit ce samedi à Lyon ?

Une manifestation nationale de la Fédération Française des Motards en Colère est annoncée ce samedi. En cause : la mise en place du contrôle technique des deux roues motorisés (CT2RM) à compter de ce lundi 15 avril. "Une mesure inutile et coûteuse" pour la FFMC qui assure qu’il "y a bien mieux à faire pour améliorer la sécurité et les performances environnementales des deux-roues motorisés".

Si la Fédération Française des Motards en Colère appelle à un boycott des centres de contrôle technique dans toute la France, elle prévoit également des manifestations dans plusieurs villes du pays. Ce sera le cas à Lyon où le rendez-vous est donné ce samedi à partir de 13h30 sur la place Bellecour comme ce fut le cas à d’autres reprises ces derniers mois. Les motards devraient se faire entendre en ce début des vacances de Pâques pour la zone A, dont fait partie l’académie de Lyon.

Des rassemblements sont également prévus dans d’autres villes de la région : Grenoble, Clermont-Ferrand ou encore au Puy-en-Velay.