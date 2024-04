Grève dans les collèges et lycées, une manifestation attendue à Lyon ce mardi

Nouvelle journée de grève dans l’éducation nationale ce mardi. Les professeurs des collèges et des lycées sont appelés à se mobiliser massivement aujourd’hui dans le Rhône et partout en France.

Les syndicats s’élèvent contre le "choc des savoirs", une mesure qu’ils jugent "inégalitaire" et qui prévoit notamment d’instaurer dès la rentrée prochaine des groupes de niveau au collège. Le Premier ministre, Gabriel Attal souhaite mettre en place des groupes de niveau en français et en mathématiques dès la 6e et la 5e, puis en 4e et 3e dès la rentrée 2025.

La profession réclame aussi plus de salaire.

Une manifestation est prévue à Lyon à 14 h au départ de la place Guichard.