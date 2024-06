Une manifestation à Lyon après la disparition inquiétante d'un homme dans le Tarn

Où est Jean-Baptiste Moutassie ? Les proches de ce Camerounais de 28 ans, disparu depuis le 18 avril à Mazamet dans le Tarn, organisent ce samedi une manifestation à Lyon.

Le rendez-vous est donné à 14h au départ du métro Saxe-Gambetta pour une arrivée prévue sur la place Bellecour. "Justice pour tous ces Africains qui disparaissent en France sans qu’il n’y ait jamais d’enquête, sans qu’il n’y ait jamais de suite", expliquent sur les réseaux sociaux ses proches déjà à l’origine de plusieurs rassemblements pour le retrouver.

Un appel à témoins a été lancé par la police pour obtenir plus d’éléments sur cette disparition qualifiée d’inquiétante. Jean-Baptiste Moutassie, mariée et père d’une petite fille, n’a plus donné signe de vie alors qu’il venait de quitter son domicile pour rejoindre à pied son lieu de co-voiturage pour retrouver un collègue de travail. Il n’est jamais arrivé sur place.

Les personnes ayant des informations peuvent contacter le commissariat de Mazamet au 05 67 87 72 81.