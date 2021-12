Lyon : des débordements après la qualification de l’Algérie pour la finale de la Coupe arabe

Ce mercredi soir, l'Algérie s’est qualifiée pour la finale de la coupe arabe de football en s’imposant 2 buts à 1 contre le Qatar en demi-finale. De quoi provoquer dans scènes de liesses dans les rues d’Alger, mais aussi dans Lyon, et tout particulièrement dans le quartier de la Guillotière.

Après le coup de sifflet final, des automobilistes ont sillonné le quartier, et dans une moindre mesure la Presqu’île, pour klaxonner et ainsi faire entendre leur joie aux habitants. Mais peu après 23h, les forces de l’ordre sont intervenues pour tenter d’encadrer les fans des Fennecs déchainés. Les policiers ont été obligés d’utiliser du gaz lacrymogène pour disperser le rassemblement qui se déroulait autour de la place Gabriel-Péri, comme le montrent des vidéos prises par des témoins de la scène. On ne sait pas si des interpellations ont été menées.

L’Algérie affrontera la Tunisie ce samedi en finale de la compétition.