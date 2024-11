Lyon : une plaque à venir sur la statue du Sergent Blandan, la rue Bugeaud en sursis ?

Car les maires d'arrondissement ont la possibilité de poser des questions au maire central, qui leur répond. Et lorsque ce sont des élus de la majorité, difficile de faire croire au public que les questions et les réponses n'ont pas été rédigées en même temps, voire même répétées.

Ce fut le cas ce jeudi matin, lorsque Yasmine Bouagga a demandé à Grégory Doucet ce qu'il comptait faire de la statue du Sergent Blandan qui trône sur la place Sathonay, à deux pas de sa mairie du 1er arrondissement. L'élue écologiste soumettait l'idée d'ajouter une plaque explicative sur l'histoire de ce jeune militaire tué en Algérie lors de la conquête coloniale française en 1842.

Yasmine Bouagga estimait que cela permettrait de "lever le voile" et "remédier à un effacement regrettable" sans "porter atteinte au roman national". "Notre cité a tout intérêt à cultiver la compréhension mutuelle", poursuivait la maire du 1er.

Il revenait à Sylvie Tomic, l'adjointe à la Mémoire de lui répondre. Elle dit soutenir la proposition d'installer une plaque explicative sur des monuments ou des rues mettant à l'honneur des personnalités qui étaient "en contradiction avec l'idéal de société que nous défendons".

Pour l'élue Génération.s, "ça permet de laisser une oeuvre qui est un témoin d'un passé qui comporte une part sombre, tout en apportant un éclairage. Ceci permettra d'informer le passant et peut-être de susciter en lui des questionnements sur notre passé, notre manière d'en parler et de le représenter".

Une réflexion globale avec des universitaires

Mais Sylvie Tomic, dans sa réponse, a aussi rappelé que la mairie de Lyon avait une solution plus radicale à sa disposition : "supprimer de l'espace public des noms auxquels nous ne souhaitons plus donner de visibilité". Comme ce fut le cas avec la place Abbé Pierre dans le 9e arrondissement.

Et d'indiquer avoir reçu plusieurs demandes en ce sens, notamment la rue Bugeaud dans le 6e arrondissement. "Je considère ces demandes comme étant légitimes. Je comprends l'émotion des humanistes", poursuivait Sylvie Tomic, qui va donc engager "une réflexion interne sur cette dénomination".

Une instance composée de membres de l'équipe municipale et d'universitaires sera installée avant la fin du 1er semestre 2025. Et permettra aux écologistes de bâtir un cahier des charges afin d'agir de manière globale sur la mémoire portée par les monuments, les statues et les rues de la ville.

Sylvie Tomic a conclu en rappelant toutefois que les démoninations de rues doivent se faire "avec prudence et parcimonie" car elles ont un impact sur les riverains qui doivent effectuer de nombreux changements en conséquence.