Malika Benarab-Attou : "Honorer un colonialiste sanguinaire comme Bugeaud à Lyon, ce n'est plus acceptable"

Née en Algérie et ayant oeuvré pour le renforcement des liens et des relations avec le Maghreb, Malika Benarab-Attou a également été eurodéputée écologiste entre 2009 et 2014. Aujourd'hui, elle porte un appel avec cinq organisations pour faire débaptiser la rue Bugeaud dans le 6e arrondissement de Lyon.

"Le maréchal Bugeaud était un colonialiste féroce et sanguinaire, qui a fait des crimes de guerre avec les enfumades", rappelle-t-elle. "Voir qu'il est honoré avec son nom donné à une rue, ce n'est plus acceptable aujourd'hui", poursuit Malika Benarab-Attou.

La demande ne date pas d'hier. "En 2022, Valentin Lungenstrass (adjoint au maire de Lyon ndlr) avait répondu que c'était compliqué de débaptiser une rue, qu'il fallait changer les adresses. Ce n'était pas du tout à la hauteur de la demande", regrette l'ancienne membre d'EELV.

Malika Benarab-Attou souhaite "que les espaces publics de Lyon ne puissent pas continuer à honorer l'histoire coloniale. Il faut décoloniser les espaces publics. Ce n'est pas nier l'histoire. (...) La Ville de Lyon n'a pas attendu pour l'Abbé Pierre".

"Si la France ne fait pas le travail de reconnaissance et de réparation des violences commises, elle va être mise au ban des sociétés africaines", prévient l'ancienne députée européenne.

00:00 Rue Bugeaud

02:33 Changement d'avis des écologistes ?

03:29 Problèmes administratifs

04:34 Boite de Pandore ?

05:54 Relations tendues entre la France et l'Algérie

06:43 Rues problématiques à Lyon