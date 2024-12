Lyon : le maire du 6e arrondissement ne veut pas que la rue Bugeaud change de nom

Rendre hommage au maréchal Thomas Robert Bugeaud, brutal gouverneur général de l'Algérie colonisée et auteur de massacres, sans lien avec Lyon de surcroît, agace. Et Grégory Doucet s'est même dit "favorable" à ce qu'elle soit débaptisée, tout en laissant toutefois un comité d'experts composé d'historiens, d'universitaires et de représentants des musées de la ville se réunir début 2025 pour trancher sur le cas de la rue Bugeaud.

Muet sur le sujet, Pascal Blache sort de son silence ce jeudi. Le maire du 6e arrondissement se dit opposé à ce projet de renommer la rue Bugeaud. "Cette initiative ouvre la porte à une réécriture subjective de l’histoire de France", argumente l'édile récemment passé des Républicains à Horizons.

"Alors que Lyon fait face à des défis urgents - la sécurité des habitants, la rénovation des infrastructures, le soutien aux commerces locaux et la préservation du pouvoir d’achat - cette polémique sur un nom de rue apparaît comme une diversion stérile et coûteuse. Faut-il rappeler qu’un changement de nom impliquerait des dépenses significatives : modification des plaques de rue, mise à jour des documents administratifs, Communication et information des habitants… Ces ressources seraient bien plus utiles pour des projets concrets améliorant la qualité de vie des Lyonnais", conclut Pascal Blache, qui ne veut pas "menacer l'équilibre entre mémoire et contexte".