C’est l'occasion de faire la fête, de créer des liens avec ses camarades de classe d’âge. C’est un joli moment.

Une parenthèse conviviale et enracinée dans le calendrier local. Un chouette moment.

Pourtant, derrière cette tradition sympathique se cache une controverse dommageable ; contrairement à d'autres lieux du Beaujolais comme Belleville-en-Beaujolais où les femmes défilent au même titre que leurs congénères masculins, à Villefranche il est interdit aux femmes d’y participer pleinement. C’est un boys club.

Une tradition à géométrie variable

Les Conscrits de Villefranche sont un pilier du folklore beaujolais. Mais, cette tradition n’a rien d’intouchable : elle a été réformée à maintes reprises au fil du temps. Ne serait-ce que parce que à l’origine cette fête était là pour célébrer le départ à l’armée des hommes du Beaujolais. A un temps où nos troupes étaient en non mixité choisie par l’Etat.

À l’origine, les conscrits étaient des jeunes hommes du Beaujolais appelés à défendre la patrie. Et parfois, plus crûment, à servir de chair à canon pour des généraux issus d’une grande bourgeoisie souvent indifférents au sort de leurs troupes.

A côté de figures d'exception comme les maréchaux De Lattre de Tassigny durant la Seconde guerre mondiale et Louis-Nicolas Davout sous Napoléon, qui honorent l'histoire militaire de leur talent, des gens comme Nivelle ou Joffre (Première guerre mondiale) sont des bouchers avérés de leurs propres troupes. Ce dernier était un être absolument insensible au sort de ses troupes au point de devoir être remplacé – héros de la Marne pour certains mais surtout auteur de pertes humaines inutiles de jeunes hommes de milieux populaires du Beaujolais et d’ailleurs à la Trouée des Charmes ou à Morhange.

Tiens, dans le cadre de la commission prochainement réunie par Grégory Doucet, voici, avec Joffre, un personnage dont il pourrait être bon d’étudier le fait qu’il dispose d’un quai à son nom à Lyon…

Quand les traditions se féminisent ailleurs dans le Beaujolais, Villefranche reste une exception

Le collectif féministe Nouvelle Vague, qui a porté plainte contre l’organisation genrée de cet événement, soulève une question essentielle : pourquoi les femmes sont-elles exclues à Villefranche, alors qu’elles participent sans polémique et avec joie dans d’autres communes du Beaujolais comme Juliénas, Belleville-en-Beaujolais ou Vaux-en-Beaujolais ?

L’argument de la préservation des traditions opposée au collectif Nouvelle Vague ne tient pas face à cette réalité. Dans les communes où les célébrations sont mixtes comme Belleville-en-Beaujolais, l’intégration des femmes ne semble ni ternir la fête, ni heurter le "respect des anciens". Pourquoi Villefranche serait-elle une exception ? La discrimination ici ne fait qu’entacher une célébration qui pourrait s’enrichir et faire grandir la fête et les liens.

Pas sûr que les conscrits de Villefranche souhaitent vraiment rester à la tradition originelle

La position de Thomas Ravier, maire de Villefranche et vice-président du Nouveau Rhône, interpelle. Plutôt que de s’attacher à défendre une exclusion des femmes d’une festivité de sa commune, ne devrait-il pas concentrer ses efforts sur des sujets plus stratégiques pour sa commune et son département ? La question du siège du conseil départemental du Rhône, encore basé à Lyon (qui ne fait plus partie du Nouveau Rhône), pourrait légitimement devenir une priorité pour Villefranche.

Mais non : on préfère s’arc-bouter sur une exception qui exclut, contrairement à ailleurs dans le Beaujolais,. Et si la mairie tenait vraiment à respecter la tradition dans sa forme originelle, les conscrits seraient-ils prêts à prendre les armes pour défendre l’Europe en Ukraine ou à se sacrifier dans une guerre hypothétique contre les ambitions trumpistes envers notre pays et l’Union européenne ? Je pense qu'ils préféreraient plutôt que les filles défilent avec eux pour partager ce temps de convivialité si on leur demandait.

