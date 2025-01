Sexistes les conscrits de Villefranche-sur-Saône ? Une plainte déposée pour discrimination

A quelques jours de la grande vague des conscrits rue Nationale à Villefranche-sur-Saône, évènement de l'année pour la commune au nord de Lyon, un collectif féministe habitué des critiques envers la tradition, a décidé de passer à l'étape supérieure.

Nouvelle Vague a en effet porté plainte contre la mairie de Villefranche et contre l'Interclasse générale. Son grief ? L'interdiction faite aux femmes de défiler avec les conscrits hommes.

"C'est une discrimination sexiste" selon le collectif. "C'est donc pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes, afin que tous les enfants caladois, sans distinction de genre, puissent imaginer défiler un jour rue Nat' lors de la vague et participer aux banquets, sans leur faire croire que les femmes d'hier et d'aujourd'hui ne méritent pas les honneurs, que nous avons décidé d'agir", poursuit Nouvelle Vague.

Et de conclure avec cette question sur laquelle le parquet est prié de trancher : "Villefranche-sur-Saône doit-elle rester cramponnée à une fête qui n'a de traditionnel que la discrimination sexiste ?"

Ces dernières années, des actions avaient déjà été réalisées par le collectif soutenu notamment par l'ancienne candidate LFI aux législatives dans la circonscription du Beaujolais Mylène Dune.

Sur ses réseaux sociaux, Nouvelle Vague a fait face à un assaut de commentaires de femmes conscrites outrées : "Je suis écœurée de voir notre magnifique tradition se faire piétiner par des personnes qui n’ont même pas conscience de ce qu’est le véritable monde conscrit. Si, comme vous le dites si bien, la tradition est sexiste, expliquez nous pourquoi toute la journée du samedi nous est réservée rien qu’à nous !? Pourquoi participons nous à tous leurs événements ? Pourquoi faisons-nous la fête pendant 1 semaine avec eux ? Pourquoi y’a t’il juste le mot "conscrite" dans leurs réunion et leurs fêtes ?"

Du côté de la Ville de Villefranche-sur-Saône, on rappelle que le ministère de la Culture a récemment classé les conscrits au Patrimoine culturel immatériel français.