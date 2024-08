On a retrouvé le récit du dîner avec Houellebecq

Mais j’ai retrouvé le texte du récit de celui tenu avec l’écrivain Michel Houellebecq, homme vivant entre l'Irlande, l’Espagne et Paris, auteur richissime, acteur X occasionnel, qui aurait été invité à vos frais pour conseiller le président de la Région Auvergne-Rhone-Alpes sur les classes populaires de notre région.

Chronique désenchantée : Dîner avec Laurent Wauquiez

Dîner avec Laurent Wauquiez quand on a attrapé une maladie vénérienne avec on ne sait pas qui la semaine passée (Etait-ce avec Caroline ? Catherine ? Aïcha ? Mon esprit s’égarait sur leurs corps dans la pénombre du club de la Maison Rose à Mende, à moins que ce soit Sandrine après ma dédicace à la FNAC à Nice ? Ou la petite Gabriela à Malaga au Cambrinia Club ?) et qu’on s’est réveillé la tête farcie de la cuite de la veille au Pommard Domaine Bourgogne Devaux, c’était passer un moment comme si chaque minute était étirée par la main invisible et malveillante du marché standardisé.

J’étais installé avec un homme puissant, charismatique et connu dans un restaurant opulent, financé par l'argent public, pour discuter des classes populaires. Le coût de ce repas ? 900 euros. Un loyer dans un appartement assez grand de Lyon, la capitale de sa région.

Mais, comme tout est relatif, une somme indigne quand je pense aux 5140 euros dépensés pour un déjeuner avec trois journalistes de Valeurs Actuelles. J'étais vexé, profondément vexé.

Tout en souffrant mille morts à cause de mon problème vénérien. Comment justifier une telle disparité ? Moi, un écrivain de renommée internationale, traité avec moins de considération que des petits chroniqueurs des beaux quartiers. Des chroniqueurs bienveillants par principe plus que par lectures vis-à-vis de mes œuvres. Surtout quand elles semblaient refléter les mêmes obsessions identitaires que les leurs. Moins quand elles dénoncent la société capitaliste et triste de la grande consommation individualiste promue par les marchands.

C'est le reflet de la dégradation de notre société, où même les moindres apparences de respect sont sacrifiées sur l'autel de la médiocrité. Dans "La Carte et le Territoire", j’avais su si bien explorer le rapport entre l’art et la marchandise. Il apparaissait désormais qu’être l’auteur vivant le plus connu des Français valait moins d’argent de leurs impôts par tête au restaurant qu’un entre-soi de militants de droite de marché. Il faut vraiment que je prenne rendez-vous sur la plate-forme Doctolib pour ces morpions.

Le prétexte de ma présence ? Apporter un éclairage sur les préoccupations des classes populaires. Ridicule. Comment, moi, un millionnaire, écrivain à succès de renommée mondiale et acteur X amateur, pouvais-je éclairer qui que ce soit sur la vie de gens qui n’auraient, même pas en rêve, pu s’offrir ce que nous étions en train de manger et de boire ? Je devais sans doute gagner par jour autant que la petite caissière du Franprix chaque mois. Celle qui scanne les plats de hachis parmentier Findus dans un de mes futurs ouvrages.

Le seigneur d'Auvergne-Rhône-Alpes, comme on était duc de Bourgogne ou d’Anjou avant, avait donc fait indiquer cela comme prétexte officiel pour nos agapes. À la différence de seigneuries d’Anjou et d’ailleurs qu’aujourd’hui les O'Tacos et autres Burgers King uniformisés, certes moins chers que notre fastueux dîner, envahissent les périurbanités ennuyeuses. Et que des gens ont mis des papiers dans l’urne pour adouber leur responsable.

Nous étions là, avec le président de ce qu’un communicant sans doute sorti de HEC ou de quelque ESSEC avait renommé AURA, pensant sans doute à un jeu de mot astucieux sur un nom il est vrai trop long à écrire dans notre société détruite par l’envie de faire moins.

Pendant que Wauquiez débitait des propos sur les "défis" et les "perspectives", je ne pouvais m'empêcher de penser à la déliquescence de notre civilisation. L'Occident, rongé par des parasites invisibles comme les miens, s'effondre lentement. Si, si j’en suis sûr... Et ma mauvaise humeur ce soir-là n'était qu'un reflet de cette réalité sombre. Ces morpions sur mon corps, attrapés on ne sait où, n'avaient fait qu'aggraver ma vision cynique du monde. Qui m'avait refilé ces saletés ? Était-ce une vengeance subtile de l'univers, ou simplement le résultat de mes propres excès ? D’avoir changé de position dans l’échelle du rapport de forces de l’Extension du Domaine de la Lutte ?

Je laissais mon esprit dériver. Et si j'avais été invité par l'opposition socialiste, par Najat Vallaud-Belkacem et Johann Cesa ? Probablement il m’auraient octroyé un simple menu kebab à 8 euros. Cela aurait été une insulte encore plus grande à mon rang. Un kebab, une tentative à peine voilée d’islamiser la France, ce qui n’est pas surprenant venant des socialistes. Un tel repas n'aurait jamais été digne d'un écrivain de mon calibre. Imaginer cette scène me rendait encore plus aigri. Et mon Dieu, qui m’avait filé ces morpions ?