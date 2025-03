Comment le gouvernement veut ruiner la vie de millions d’entrepreneurs

Ceci alors que d’autres pays européens, comme par exemple la Bulgarie, l’Allemagne, la Roumanie ou l’Espagne, vont plutôt dans le sens inverse. Cette réforme, bien que suspendue pour l’instant n’est pas abandonnée et, menace de fragiliser les petits entrepreneurs, en particulier dans des régions dynamiques comme Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a aujourd'hui sur 3 millions d’entreprises inscrites à ce statut plus d’un million et demi structures de ce type économiquement actives.. A qui on demande donc de bouleverser complètement leurs habitudes et coûts.

Un tissu économique régional en péril et des privés d’emploi

En Auvergne-Rhône-Alpes, les micro-entreprises représentent une part significative du tissu économique local. En 2022, 125 700 micro-entreprises ont été créées dans la région, marquant une hausse de 1,2 % par rapport à l’année précédente.

Le régime de l’auto-entrepreneur a permis à de nombreux privé(e)s d’emploi de créer leur propre activité. En 2017, près de 240 000 micro-entreprises ont été créées par des chômeuses et chômeurs, représentant une voie efficace pour tenter de vivre mieux et créer de l’activité. Cette tendance est particulièrement importante dans un pays où la création d’entreprises reste un défi majeur.

Des indépendants pris à la gorge

Prenons l’exemple de Camille V, auto-entrepreneuse à Grenoble. Elle a créé son agence de marketing digital en 2023, car elle ne trouvait pas de travail et génère 26 000 € de chiffre d’affaires par an. Avec cette réforme, elle devra facturer la TVA, ce qui signifie une hausse de ses tarifs et une perte probable de clients.

👉 "Si mes prestations deviennent plus chères, je suis condamnée à fermer."

Même constat pour Sophie D, couturière située à Saint-Rambert (Lyon 9e) qui a créé son activité en 2019 . Avec un chiffre d’affaires de 24 800 €, elle est juste sous le seuil fatidique. Elle envisage déjà de refuser des commandes pour ne pas dépasser la limite.

👉 "C’est absurde ! On nous pousse à freiner notre propre croissance."

Une réforme injuste et déséquilibrée

Il est paradoxal de constater que cela se déroule tandis que le gouvernement impose de nouvelles contraintes aux petits entrepreneurs, des subventions, des prêts et des exonérations fiscales continuent d’être accordées à de grandes entreprises. La Cour des Comptes a d’ailleurs interrogé l’absence de suivi et d’effets de nombres d’aides et prêts accordés avec l’argent public à nombres d’entreprises générant de copieux milliards.

De l’autre côté on demande à une catégorie entière de répercuter une hausse des prix de 20% en pleine situation de crise. La franchie de TVA ,ne vient d’ailleurs pas de nulle part : elle est le corollaire du fait qu’il n’est pas possible de déduire les frais engendrés par l’activité, contrairement à d’autres statuts d’entreprises.

La Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE) a fermement dénoncé cette réforme, la qualifiant de “coup de poignard dans le dos des petits entrepreneurs”. Elle souligne que cette mesure pourrait contraindre de nombreux auto-entrepreneurs à cesser leur activité en raison de la complexité administrative accrue et de la perte de compétitivité.

Romain Blachier