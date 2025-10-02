Handicap invisible en politique : l’inclusivité de façade, la réalité de l’exclusion

Pour les personnes concernées par un handicap invisible (rappelons que la majorité des handicaps ne consistent pas en un membre amputé, un port de béquille ou une paralysie), la politique reste un terrain miné par le doute, le mépris à peine voilé, les pièges, le rejet, l’exploitation des failles liées à ce handicap et les discriminations silencieuses.

Une violence douce, mais constante

Dans le monde politique, souvent à gauche mais aussi à droite, on affiche volontiers des slogans d’ouverture : diversité, égalité, inclusion. Les maires de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Caluire, Lyon, etc. vont nous parler de la semaine du handicap qui se tiendra le mois prochain. Les élus en fauteuil, s’ils se passeraient bien de cette situation qu’ils n’ont pas souhaitée, sont des porte-paroles — parfois à leur corps défendant, parfois au contraire en le revendiquant, comme le fait avec force et courage Audrey Hénocque.

Ils sont faciles à repérer et à afficher, leur handicap est indiscuté : on coche la case. Alors qu’eux aussi sont bien plus que leur handicap, qu’un quota. Mais une fois la case cochée, la photo prise, les discours ne collent plus au réel.

Pour celles et ceux qui vivent avec un handicap invisible — troubles neurocognitifs, sensoriels, psychiques… — la réalité est tout autre, et le harcèlement et le rejet sont fréquents.

Je le vis moi-même, handicapé à un niveau sévère, à un taux largement supérieur à 50%. Mes troubles ne se voient pas toujours, ou assez peu. Ils sont souvent, par contre, exploités contre moi — comme pour d’autres qui en souffrent — par mes adversaires. Ils ne m’empêchent pas de travailler, de m’engager, de construire des projets, d’enseigner, de prendre des responsabilités. N’en déplaise aux nombreuses insultes que j’ai reçues depuis que j’ai décidé de le révéler dans divers médias nationaux, il y a plus d’une dizaine d’années. Y compris de “mes amis” politiques, dont certains se sont amusés à en exploiter les failles.

Je suis pleinement disponible, souvent plus que bien des “valides”, puisque la suractivité fait partie de mon handicap. Mais cette disponibilité est sans cesse mise à l’épreuve : soupçonnée, testée, mesurée à l’aune d’une norme implicite où l’anxiété n’a pas sa place, ou au contraire, où les failles de ce handicap sont utilisées pour me nuire.

Et c’est là que les coups bas arrivent. Souvent. Par celles et ceux qui affichent le plus souvent des valeurs de solidarité en public.

On ne vous reproche rien frontalement, mais on joue sur vos fragilités, vos peurs, vos manques, vos oublis, vos bugs.

On insinue que vous êtes instable, pas assez fiable. On suggère que vos réactions sont excessives, qu’il faut "prendre de la distance", "gérer ses émotions", comme si toute forme d’angoisse — très liée à ma pathologie — disqualifiait vos idées. Alors que beaucoup, dans ce milieu, sont eux-mêmes pétris d’angoisses… mais bien plus habiles à les dissimuler. On se permet des choses sur les handicaps invisibles qu’on ne se permettrait jamais sur un handicap visible.

La politique, royaume du validisme silencieux

Dans cet univers où l’endurance, la surdisponibilité et le calme de façade sont des codes implicites, l’aveu d’un trouble ou d’une différence vous expose immédiatement. Et ce n’est pas votre valeur qui est remise en cause : c’est votre "fiabilité émotionnelle", comme si une fatigue, une faille ou une hypersensibilité rendait tout ce que vous dites ou proposez moins crédible. Et ils sont nombreux à l’exploiter. L’inclusivité, c’est quand cela arrange les politiques.

Ce qu’il faut changer : passer de la vitrine à l’action

Le handicap ne peut pas rester un simple levier de communication. Ça ne doit pas non plus être une rente de situation. Il est temps de :

Former les cadres politiques aux formes de validisme, y compris les plus insidieuses, dans un monde où la violence est omniprésente.

Protéger celles et ceux qui osent dénoncer les discriminations.

Et surtout, changer la définition du "professionnalisme" en politique. La force ne se mesure pas à la capacité d’absorber du stress sans flancher. Elle peut être sensible, humaine, lucide. Elle peut venir de celles et ceux qui ont dû s’adapter, tout en gardant leur engagement intact.

Reconnaître sans punir

Le handicap invisible est un révélateur impitoyable. Il expose le gouffre entre les intentions proclamées et les pratiques réelles. Tant que les structures politiques ne seront pas capables de reconnaître la diversité des manières de vivre, de penser et de contribuer, elles continueront à exclure — dans les faits, sinon dans les mots.

Et à chaque fois; quel que soit le parti, qu’on efface un engagement sous divers prétextes, parce qu’on pense en réalité sans vouloir l’admettre qu’il n’est pas suffisamment " conforme", c’est une richesse politique qu’on éteint.

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site.

Romain Blachier