Trafic de drogue à Villeurbanne : un bilan municipal entre lenteur et affichage d’un sursaut

L’approche des élections a du bon.

Au Tonkin, quartier emblématique de Villeurbanne, le trafic de drogue a longtemps régné en maître et, malgré les affichages, n’a pas disparu. Pendant des années, les habitants ont vécu au rythme des points de deal, parfois installés ouvertement sous les caméras, sans réelle réaction des autorités locales.

Jusqu’en 2023, la réponse municipale est restée timide, le maire Cédric Van Styvandel mettant du temps à réagir tout comme son chargé de mission employé par la mairie Thomas Lalire, étant visiblement plus consacrés à des histoires internes au PS qu’à travailler à la sécurité des contribuables villeurbannais.

La réponse de départ fut faite d'aménagements urbains symboliques, sans réelle efficacité. La situation s’est aggravée à partir de l’élection du maire actuel de Villeurbanne avec une flambée de violences, dont plusieurs fusillades près d’écoles, marquant l’échec flagrant des dispositifs en place. Et Villeurbanne eu, on l’a dit, pour la première fois, le triste privilège de rentrer dans le triste classement de l’Office anti-stupéfiant des villes les plus touchées par le trafic de drogue.

Une mobilisation des habitantes contre l’inaction de l’Etat et de la mairie qui a porté ses fruits

Face à la colère des habitants, à la création d’association de citoyennes et de citoyens en colère, des associations et à une pression croissante devant l’inaction de la mairie et de l’Etat, il a fallu réagir à l’approche des élections municipales et métropolitaines. Depuis quelques mois, les opérations policières de l’Etat musclées se sont multipliées.

En 2024, dans cette municipalité désormais submergée par une violence jamais vue depuis des décennies, l’Etat a procédé à plus d'une centaine d’interventions, stoppant temporairement certains réseaux, mais sans empêcher leur réorganisation immédiate.

Il aura fallu attendre 2025 pour qu’une action coordonnée, massive et continue de l’Etat soit enfin engagée : déploiement d’une brigade spécialisée, contrôles quotidiens, démantèlement complet des points de deal restants.

Ce basculement sécuritaire s’est accompagné, élections approchant, d’un véritable et soudain plan de prévention de la part de la ville. Depuis la rentrée 2025, des actions éducatives ont vu le jour dans les écoles, des dispositifs de suivi des jeunes en difficulté ont été mis en place, et la culture a été mobilisée par exemple avec un théâtre-forum impliquant des collégiens et habitants pour libérer la parole sur la question du trafic pour ouvrir le dialogue.

Résultat : une accalmie dans le quartier, des halls d’immeubles apaisés, et des habitants qui redécouvrent le sentiment de sécurité. Pour combien de temps? Il faudra sans doute évaluer la qualité du dispositif à long terme. Et voir si l’Etat continue à venir au secours de Villeurbanne en maintenant la Brigade Spécialisée de Terrain (13 agents).

Le bilan reste contrasté. En définitive, la politique municipale de Villeurbanne face au trafic de drogue entre 2020 et 2025 aura été celle d’un apprentissage douloureux, faite d’hésitations puis d’actions correctrices tardives.

L’immobilisme initial a laissé des traces : adolescents happés par le trafic, confiance abîmée, colère citoyenne. Et les points de deal démantelés à grand coups de communication municipale risquent de revenir sans politique plus au fond.

Reste à transformer ce sursaut en stratégie durable.

Romain Blachier