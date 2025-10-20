Trafic de drogue à Villeurbanne : un bilan municipal entre lenteur et affichage d’un sursaut

L’approche des élections a du bon.
Au Tonkin, quartier emblématique de Villeurbanne, le trafic de drogue a longtemps régné en maître et, malgré les affichages, n’a pas disparu. Pendant des années, les habitants ont vécu au rythme des points de deal, parfois installés ouvertement sous les caméras, sans réelle réaction des autorités locales.
Jusqu’en 2023, la réponse municipale est restée timide, le maire Cédric Van Styvandel mettant du temps à réagir tout comme son chargé de mission employé par la mairie Thomas Lalire, étant visiblement plus consacrés à des histoires internes au PS qu’à travailler à la sécurité des contribuables villeurbannais.
La réponse de départ fut faite d'aménagements urbains symboliques, sans réelle efficacité. La situation s’est aggravée à partir de l’élection du maire actuel de Villeurbanne avec une flambée de violences, dont plusieurs fusillades près d’écoles, marquant l’échec flagrant des dispositifs en place. Et Villeurbanne eu, on l’a dit, pour la première fois, le triste privilège de rentrer dans le triste classement de l’Office anti-stupéfiant des villes les plus touchées par le trafic de drogue.
Une mobilisation des habitantes contre l’inaction de l’Etat et de la mairie qui a porté ses fruits
Face à la colère des habitants, à la création d’association de citoyennes et de citoyens en colère, des associations et à une pression croissante devant l’inaction de la mairie et de l’Etat, il a fallu réagir à l’approche des élections municipales et métropolitaines. Depuis quelques mois, les opérations policières de l’Etat musclées se sont multipliées.
En 2024, dans cette municipalité désormais submergée par une violence jamais vue depuis des décennies, l’Etat a procédé à plus d'une centaine d’interventions, stoppant temporairement certains réseaux, mais sans empêcher leur réorganisation immédiate.
Il aura fallu attendre 2025 pour qu’une action coordonnée, massive et continue de l’Etat soit enfin engagée : déploiement d’une brigade spécialisée, contrôles quotidiens, démantèlement complet des points de deal restants.
Ce basculement sécuritaire s’est accompagné, élections approchant, d’un véritable et soudain plan de prévention de la part de la ville. Depuis la rentrée 2025, des actions éducatives ont vu le jour dans les écoles, des dispositifs de suivi des jeunes en difficulté ont été mis en place, et la culture a été mobilisée par exemple avec un théâtre-forum impliquant des collégiens et habitants pour libérer la parole sur la question du trafic pour ouvrir le dialogue.
Résultat : une accalmie dans le quartier, des halls d’immeubles apaisés, et des habitants qui redécouvrent le sentiment de sécurité. Pour combien de temps? Il faudra sans doute évaluer la qualité du dispositif à long terme. Et voir si l’Etat continue à venir au secours de Villeurbanne en maintenant la Brigade Spécialisée de Terrain (13 agents).
Le bilan reste contrasté. En définitive, la politique municipale de Villeurbanne face au trafic de drogue entre 2020 et 2025 aura été celle d’un apprentissage douloureux, faite d’hésitations puis d’actions correctrices tardives.
L’immobilisme initial a laissé des traces : adolescents happés par le trafic, confiance abîmée, colère citoyenne. Et les points de deal démantelés à grand coups de communication municipale risquent de revenir sans politique plus au fond.
Reste à transformer ce sursaut en stratégie durable.
Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site.
Romain Blachier
un maire decevantSignaler Répondre
Je prends le bus tous les jours devant le n°47 rue Georges Courteline et parfois j’ai peur, j’imagine les personnes qui habitent dans cet immeuble… Il y a quelques mois, j’ai vu plusieurs individus forcer l’entrée à coups de pied en cassant la porte… et maintenant la porte est complètement détruite. Pendant qu’on attend le bus 69/37, on les voit en pleine lumière du jour… Pauvres habitants honnêtes qui vivent là… ça fait vraiment peur.Signaler Répondre
monsieur thomas lalire, son sbire, a trop à faire dans les arcanes du ps pour écouter les gensSignaler Répondre
Lorsque vous envoyé un courrier au maire pour dénoncer des faits, celui ci ( ou un de ses sbires ) répond complètement à coté ! Les habitants sont pris pour des imbéciles !Signaler Répondre
Dans notre quartier les habitants vivent dans la peur quotidienne (bon… pas tous, certains doivent sûrement y trouver leur intérêt, si vous voyez ce que je veux dire). La BAC est déjà intervenue, a même arrêté un dealer en flagrant délit, mais ils sont tellement nombreux qu’ils se remplacent aussitôt. La vérité, c’est que les policiers font ce qu’ils peuvent, mais sans moyens ni décisions politiques fortes, le trafic se déplace simplement de rue en rue. Pendant ce temps, nos immeubles sont littéralement pris en otage par les dealers, les clients entrent et sortent, et la criminalité s’intensifie dès la fin de journée. Dans ma rue, rue Georges Courteline, la situation est devenue insoutenable. On ne se sent ni en sécurité chez nous, ni dans la rue. Il est temps que la mairie et l’État s’imposent enfin et envoient des forces suffisantes, parce que le crime organisé, ici, est déjà bien installé.Signaler Répondre
Gaby le Gendre est là pour mettre de l’ordre….Signaler Répondre
il est beaucoup trop tardSignaler Répondre
J’habite Villeurbanne depuis 1997, une petite rue tranquille malgré le cours Émile Zola ajuste à côté, j’ai vue le coin se dégrader depuis 2017, plus reprise faire appelle à la police, jusqu’au jour où j’ai pris les boules et écrit directement au préfet, et tous c’est calmé, mais voilà que depuis 2020 c’est l’enfer nous avons des squatteurs la rue est vraiment dégueu, en plus ils ont voulu aménager le parking parc c’est le bordel, non seulement côté rue mais parking et je vois que la taxe foncière ne cesse d’augmenter et c’est de plus en plus en dégueuSignaler Répondre
Comme à la Guillotière , l expérience de Villeurbanne gagne du terrain petit à petit .Signaler Répondre
Est ce que la préfecture étendra l essai à Vaise et à la Duchère ?...ou est ce déjà cause perdue ?