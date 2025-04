Philippe Cochet : la justice confirme une discrimination salariale fondée sur un lien familial

L'ancien député LR et maire (LR) de Caluire-et-Cuire, avait été condamné pour discrimination salariale envers son ancienne assistante parlementaire, Eva D.

Cette décision entérine l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 mars 2023, qui avait reconnu une inégalité de traitement fondée sur le lien familial entre M. Cochet et son épouse, également employée comme assistante parlementaire (pratique aujourd’hui illégale).

Mme D, pourtant plus qualifiée et travaillant davantage d'heures, percevait un salaire inférieur de 62 % à celui de Mme Cochet, qui bénéficiait en outre de primes exceptionnelles auxquelles n’avait pas droit Madame D. Monsieur Cochet a usé de tous ses recours. Il est aujourd’hui reconnu définitivement coupable de discrimination au travail.

Cette affaire s'ajoute à une autre condamnation récente de M. Cochet. En décembre 2024, le tribunal correctionnel de Paris l'a reconnu coupable de détournement de fonds publics dans le cadre de l'emploi présumé fictif de son épouse. Il a été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme aménagé sous bracelet électronique, et à cinq ans d'inéligibilité. Le couple doit également rembourser plus de 800 000 euros à l'Assemblée nationale et à France Travail.

Malgré ces deux condamnations en quelques mois, la droite lyonnaise, habituellement prompte à demander la démission de ses adversaires politiques, notamment le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet pour une simple garde à vue et explication sans mise en examen, est restée étonnamment silencieuse. Cette attitude contraste avec la gravité des faits,aux condamnations reprochées à M. Cochet, qui mettent en lumière des pratiques discriminatoires dans son activité d’élu et un usage contestable des fonds publics. C’est ce genre de deux poids deux mesures qui détruisent la confiance des citoyennes et citoyens envers la justice.

Romain Blachier