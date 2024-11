Six ans plus tard, il prenait les rênes de Lyon. Un an s’est écoulé depuis la disparition de Gérard Collomb, longtemps mon camarade au Parti socialiste, figure indéfectible du 9ᵉ arrondissement de Lyon. Son engagement et sa vision ont laissé une empreinte durable transformant la ville entière.

Dans le 9ᵉ, Gérard Collomb a été l’artisan d’un changement profond. Le quartier de l’Industrie à Vaise, autrefois dominé par des friches, est devenu un pôle économique florissant, attirant entreprises et innovations qui mériterait aujourd’hui d’être mieux desservi. Le parc du Vallon, conçu comme un poumon vert au cœur du territoire, incarne cette volonté de réconcilier urbanité et nature. À La Duchère, il a porté une rénovation ambitieuse, améliorant les logements et renforçant le tissu social. Avec son équipe, il a amorcé un nouvel art de vivre, mêlant écologie et solidarité.

Et à partir de 2001, c’est l’ensemble de Lyon qui lui tend les bras. Avec une coalition unissant socialistes, Verts, communistes et radicaux, il met fin au règne des droites sur la ville. Ce basculement marque un tournant : Gérard Collomb entreprend alors de remodeler Lyon pour les décennies à venir. Les berges du Rhône, autrefois délaissées, deviennent un lieu de promenade et de convivialité. Vélo’v, lancé en 2005, démocratise les mobilités douces, faisant de Lyon une pionnière du vélo en libre-service.

Visionnaire, Gérard Collomb procède à la création de la Métropole de Lyon en 2015, dont il fut le premier président À l’international, il tisse des liens avec Ouagadougou, dans une coopération décentralisée qui va bien au-delà des symboles : des projets concrets, porteurs d’espoir, de solidarités, naissent de ce dialogue entre continents ainsi qu’avec de nombreuses villes étrangères. Même si nous n'étions pas toujours d’accord sur les rapports Chine-Taiwan.

Sa politique sociale reste l’un des piliers de son héritage. La construction de logements abordables par sa majorité de gauche, la modernisation des infrastructures et le développement des transports en commun traduisent son engagement pour une ville inclusive et accessible à tous. Chaque projet, des pistes cyclables aux rénovations de quartier, porte la marque d’une conviction profonde : celle de bâtir une cité où chacun trouve sa place.

Un an aujourd'hui après sa disparition, le souvenir de Gérard Collomb habite encore Lyon. Trente ans après l’alliance de la gauche qu’il a forgé est toujours à la tête du Grand Lyon et de la Ville de Lyon. Sa gouaille, sa détermination, son art du rassemblement continuent d’inspirer. Son œuvre, qu’il a menée avec une gauche unie et audacieuse, perdure dans les rues qu’il a réinventées et dans les vies qu’il a changées.

Romain Blachier