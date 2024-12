Non, le 8 décembre, c’était pas mieux avant !

Il pleuvait, ce 8 décembre 1852. Mais ce jour-là, la pluie avait un rôle bien particulier qui eut des conséquences imprévues : elle annula l’inauguration de la statue dorée de Marie au sommet de Fourvière. La même que vous apercevez encore, dominant notre belle ville.

Alors que le manteau de la nuit tombait sur une ville de Lyon qui à l'époque s'éclairait au très polluant gaz de houille (Lyon ne sera vraiment électrifiée que 40 ans plus tard et Thomas Edison n'avait pas encore inventé la lampe à incandescence ), quelqu'un, à l’abri de son logis, alluma une bougie et la posa à sa fenêtre. Cette main anonyme, qu’elle fût d’Ainay ou de Vaise fraîchement rattachée à Lyon, changea le cours des choses. À son geste répondit une cascade lumineuse : partout, des fenêtres s’illuminèrent.

C’est ainsi, dans une étincelle collective, que la Fête des Lumières est née, non sous la houlette des institutions mais sous celle des habitants. Devant ce spectacle improvisé, on illumina Fourvière. Le destin était scellé : un événement identitaire venait de naître.

Les années 80 : une fête intimiste mais un peu triste et courte

À l’époque, au début des années 80, on se souvient des soirées. C'était un peu tristounet. Même s’il y avait aussi des moments sympas. On allumait les lumignons en famille, on flânait dans quelques rues, et on se gardait des étudiants en médecine, champions du lancer d’œufs et de farine. Si votre médecin a la cinquantaine, demandez-lui donc s’il a trempé dans ces batailles pâtissières. Et bien sûr, il y avait les marrons chauds : je me souviens encore de ceux de Monsieur Marcel, dont l’accent lyonnais pouvait rendre muet tout interlocuteur venu de l’autre côté de Tarare, et qui nous vendait des cornets Grande rue de Vaise.

Le débat éternel : "C’était mieux avant !"

"C’était mieux avant !" disent certains. C'était plus vrai. "Maintenant ça a perdu son âme, c'est nul, etc." Eh bien, soyons honnêtes : avant, c'était moins bien. Ça manquait un peu d’éclat. OK, on peut accorder quand même une chose aux partisans du "c’était mieux avant" : moins de monde mettait des lumignons à leurs fenêtres. C'est de la responsabilité de chacune et de chacun, en effet, de participer. Personne n'est empêché de le faire. Y compris les mêmes râleurs qui, d'ailleurs, sont loin d'en mettre eux-mêmes aux fenêtres. Un peu comme ces réacs qui vous parlent des traditions chrétiennes de la France sans jamais avoir ouvert une Bible.

Une évolution majeure sous Raymond Barre et Gérard Collomb

Mais à part cette baisse de la pratique des lumignons aux fenêtres, je ne suis pas sûr que l'on ait réellement envie que l'événement ne dure qu'un seul soir et se résume à un tour de pâté de maisons et à un vin chaud. Et à de la farine et des œufs jetés par des étudiants bourrés sur les passantes et les passants.

Heureusement, Raymond Barre, lorsqu'il était maire de Lyon, changea la donne. Sous son impulsion, la Fête devint un événement culturel majeur et fit briller Lyon bien au-delà des frontières. Ses successeurs, notamment Gérard Collomb et son équipe de gauche, rassemblant socialistes, verts, communistes, alternatifs et certains de ceux qui créèrent ensuite la France Insoumise, démentirent les Cassandre de droite qui voyaient dans l'arrivée de cette alliance la fin des festivités. Bien au contraire : Collomb amplifia le rayonnement de la Fête, en fit un modèle international qui inspira de nombreuses villes. Ce n'est plus un seul jour, un seul soir, mais quatre qui composent l'événement.

La décentralisation sous Grégory Doucet : une fête pour toutes et tous

Ces dernières années, sous la mandature de Grégory Doucet, un autre combat s’est imposé : décentraliser la Fête. Et c'est une excellente chose : je me souviens que dans mes éditos de 2013, 2014, et d'autres encore, j'ai demandé, sans être entendu, qu'on étende le périmètre de la Fête des Lumières à d'autres quartiers que la Presqu'île. Chose que Collomb refusait. La lumière éclaire désormais aussi les quartiers de Garibaldi, Monplaisir et bien d’autres. Comme La Duchère l'an passé, ces lieux s’animent, réconciliant un événement souvent perçu comme élitiste avec une population plus large.

L’âme de la Fête reste intacte

Quant à l’âme de la Fête, elle demeure intacte. Si la dimension spirituelle continue de rayonner grâce au diocèse, les artistes du monde entier réinventent chaque année notre ville, entre traditions et modernité. Alors, à celles et ceux qui regrettent les temps passés, rappelons simplement ceci : la Fête des Lumières n’a jamais cessé d’évoluer, de surprendre, et surtout, de rassembler. C’est là toute sa magie.

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site.

Romain Blachier