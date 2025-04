Euroligue : l’ASVEL s’écroule à Vitoria et signe sa pire défaite de la saison

Un revers historique pour les Villeurbannais, qui signent là leur plus lourde défaite de la saison en Euroligue.

Déjà éliminées de la course aux play-offs, les deux équipes jouaient sans pression mais pas sans enjeu : la 14e place, synonyme de prime financière, était encore à portée. Dans ce duel direct, ce sont les Basques de Baskonia qui ont dominé de la tête et des épaules, profitant notamment d’une ASVEL privée de ses intérieurs Ben Bentil et Joffrey Lauvergne.

Dès la mi-temps, l’écart était abyssal (85 à 24 d’évaluation, -25 au tableau d’affichage après 15 minutes). Markus Howard, intenable, a terminé meilleur marqueur avec 25 points. En face, seul Melvin Ajinça (16 points) a tenté de surnager dans une équipe apathique et dépassée défensivement.

Avec ce revers, Lyon-Villeurbanne laisse filer la 14e place et la prime de performance qui l’accompagne, comme en 2021 (105 000 euros à l’époque). Un manque à gagner qui tombe mal, dans un contexte budgétaire fragilisé par le retrait de Skweek.

Pour boucler sa campagne européenne, l’ASVEL recevra Monaco jeudi 10 avril à l’Astroballe. Une dernière chance de relever la tête et sauver l’honneur.