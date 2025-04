Près de Lyon : une action de sensibilisation pour arrêter la vente des pièges à colle

Une cliente du magasin avait lancé une pétition en mars dernier pour que les enseignes stoppent la vente de ces produits. Celle-ci a récolté depuis plus de 20 000 signatures. De plus, le sénateur Bernard Jomier a apporté son soutien dans cette campagne en déposant une proposition de loi le 3 mars 2025 pour interdire la production, la commercialisation et l’utilisation des pièges à colle en France. Plusieurs parlementaires ont d’ailleurs interpellé le gouvernement sur ce sujet. Malgré cela, le supermarché Leclerc de Meyzieu n’a pas encore réagi.

"Les pièges à colle sont d’une cruauté extrême pour les animaux"

PAZ a écrit à plusieurs reprises à la direction nationale de Leclerc pour cesser la vente des pièges à colle, en vain. Amandine Sanvisens, cofondatrice de l’association, explique les méfaits de ces produits dans un communiqué : "Les pièges à colle sont d’une cruauté extrême pour les animaux qui meurent de faim, de soif ou d’épuisement dans leurs propres excréments après de longues heures d’agonie. Nous demandons à Leclerc de cesser immédiatement la vente de ces produits comme l’ont déjà fait plusieurs de ces concurrents Lidl ou Franprix."

Une action répandue sur l’entièreté du territoire

L’association PAZ a lancé une campagne nationale concernant ce sujet et a obtenu plusieurs victoires importantes : des supermarchés et des grandes enseignes de bricolage ou encore de jardinage se sont engagés à retirer ces produits. Plusieurs pétitions sont d’ailleurs en cours dans l’Hexagone contre les magasins Leclerc (dont celui de Meyzieu). En Europe, plusieurs pays ont légiféré pour interdire les pièges à colle. C’est notamment le cas de la Belgique, l’Espagne ou encore l’Angleterre.

L’association donne rendez-vous aux militants ce samedi 5 avril à 12h30. Des photos ainsi qu’une silhouette de rats seront brandies et des tracts seront distribués.