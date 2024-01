Agriculteurs locaux : que peut faire la politique face à la détresse des producteurs et consommateurs ?

Le monde, ou plutôt les mondes agricoles tant il y a une diversité de situations dans l’univers de ceux qui produisent ce que nous mangeons et buvons…

Le rapport sénatorial, datant d'il y a deux ans, par Serge Mérillou (PS), Laurent Duplomb (LR), Pierre Louault (UC),sur le sujet de l’état de notre compétitivité agricole tirait déjà l'alarme : la France, autrefois deuxième exportateur mondial de produits agroalimentaires, est passée à la cinquième place en vingt ans. Parallèlement, les importations alimentaires en France ont doublé depuis 2000, parfois constituant plus de la moitié des denrées consommées dans certaines catégories.

Une perte de compétitivité française qui vient de loin

Cette tendance vient de loin : les prémices de cette situation étaient déjà bien expliquées dans les conseils des ministres du Général De Gaulle, tels que relatés par son ministre Alain Peyrefitte dans “C’était De Gaulle”.

Nous étions dans les années 60 et on parlait déjà de la nécessité de monter en gamme dans la production française afin d’assurer la compétitivité et la survie de nos paysans dans un monde où le mécontentement agricole se faisait déjà jour.

Il n’y avait pas de normes environnementales, d’organisations écologistes pour servir de bouc émissaire, les socialistes n’étaient pas encore abusivement brocardés comme auteurs de tous les malheurs du monde, mais il y avait déjà des suicides importants, un début de perte de compétitivité (qui s’est accélérée ensuite) et de la pauvreté dans une partie du monde agricole. Pendant ce temps, une minorité d'autres exploitants, grands propriétaires terriens, vivaient dans l'opulence.

Une situation agricole française inquiétante

Aujourd'hui, les choses n'ont guère changé. En moyenne, sur treize ans (2010-2022), les 10% des agriculteurs avec les plus faibles revenus ont perdu 4600 euros ou plus par an, tandis que les 10% des agriculteurs avec les plus hauts revenus ont gagné 80 300 euros ou plus annuellement. Le décile le plus riche est en moyenne à 130 000 euros par an avant impôts, alors que près d'un agriculteur sur cinq est sous le seuil de pauvreté.

Une disparité des plus inquiétantes, dont s'est émue ce jour par exemple la Maire de Vaulx-en-Velin, la socialiste Hélène Geoffroy. Et cette misère tue : les caisses de sécurité sociales agricoles ont enquêté et les personnes âgées de 15 à 64 ans présentent un risque de suicide accru de 43 % par rapport aux assurés de l'ensemble des régimes de sécurité sociale.

Des gros agriculteurs qui captent une part démesurée des aides avec la complicité du syndicat majoritaire, de plus en plus contesté

Pendant ce temps, la puissance publique attribue 30 % des aides agricoles aux 2 % d’exploitants les plus riches. Un système d’aide aux plus grosses exploitations soutenu par la toute puissante FNSEA, plus important syndicat d'exploitants agricoles. Celui-ci est certes aujourd’hui concurrencée et contestée dans ce système de préférences pour les plus riches par la Coordination Rurale, la Confédération Paysanne et par le petit MODEF. Mais elle reste très largement dominante chez les exploitants.

Le nouveau système d’aide d’Etat décidé par le gouvernement renforce d'ailleurs encore le pouvoir de l’organisation majoritaire. Par contre du côté des ouvriers agricoles, c’est la CGT qui mène le jeu, juste devant la CFDT.

La Métropole de Lyon veut que de nouveaux agriculteurs s’installent

Le vice-président à l’agriculture de la Métropole de Lyon, l’écologiste Jérémy Camus (par ailleurs auteur de l’excellent podcast "De la fourche à la fourchette") l’a dit ce jour : déclin de la population agricole (plus d’une exploitation sur deux risque de fermer en France dans les années qui viennent), fragilité des exploitations; faible rémunération des agriculteurs, pression foncière sur les terres agricoles, difficile installation de jeunes agriculteurs, faible autonomie alimentaire de nos villes, les malheurs sont nombreux. Il y a 250 agriculteurs dans la Métropole de Lyon et la collectivité locale travaille d'arrache-pied pour en installer déjà une centaine de plus.

Une action symbolique a été d'ailleurs ce jour de sauver l'historique ferme Perraud du 9e, défendue par l'écologiste Camille Augey, qui a évoqué un projet d'extension des surfaces de maraîchage et d'arboriculture, conversion biologique, création d'un atelier d'élevage porcin (ce qui a dû faire faire une crise cardiaque à ceux qui résument la gauche à un vilain groupuscule islamo-gauchiste végan) et développement d’une activité viticole.

C'est à Blandine Collin, une élue productrice locale ayant créé et développé depuis de nombreuses années la brasserie "Bière Bio des Monts d'Or" basée à Curis, qu'a été confié le dossier, face au candidat de la droite Marc Grivel, jusque-là plutôt discret sur un dossier qui concerne aussi la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, dont il a été maire.

Détail piquant : c’est pour ce candidat, soutien de François Fillon, qu’a voté le groupe présidé par David Kimelfeld. L'ancien marcheur dissident disait pourtant refuser toute alliance avec la droite il y a seulement une semaine.

L’incohérence de la droite nationale

Côté droite nationale, il existe d’ailleurs une incohérence majeure : le PPE (organisation européenne à laquelle appartient LR) domine le Parlement depuis 1998. Et ses représentants votent tous les accords de libre-échange depuis des années, qui mettent en difficulté une partie des filières européennes, tout en prétendant défendre les intérêts des agriculteurs au niveau français. Comme le dit l'eurodéputé socialiste Raphaël Glucksmann, qui a voté contre le récent accord agricole avec la Nouvelle-Zélande : “approuver des accords de libre-échange le lundi et pleurer sur le sort des éleveurs le mardi, c'est prendre les gens pour des imbéciles.”

Laurent Wauquiez fortement soutenu par le monde agricole régional

Reste qu'il faut le dire, le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui n'est pas forcément de mes amis politiques, c'est le moins qu'on puisse dire et sur lequel il y aurait beaucoup de reproches à faire, est un peu une exception dans ce domaine-ci dans sa famille politique : son soutien au monde agricole est réel et explique ses scores imposants dans la ruralité régionale : plans de filières nombreux,contribution aux projets d’irrigation, réflexion poussée sur l'alimentation locale et aides à l'installation qui contribuent à rajeunir l'âge des exploitants : 35% d'entre eux ont moins de 40 ans contre même pas 20% au niveau national.

A la fin c’est le consommateur, disposant déjà de peu de pouvoir d’achat, qui décide

Reste enfin une dernière chose : à la fin, c'est le consommateur qui décide. Dans une France qui compte de plus en plus de SMICARDS (près d’un salarié français sur 5 est à ce niveau de salaire en France !) , de familles monoparentales. de situations d'endetemments, où le prix des loyers explose, il n'est pas toujours aisé de faire le choix du made in France.

Même si 62% des gens déclarent vouloir consommer du made in France, la réalité est là : on vend bien plus de tomates à 2,99 euros made in ailleurs que à 4 euros faites chez nous. Avec les meilleures intentions du monde, un pays dans lequel les appétits des actionnaires sont plus élevés que dans le reste de l'OCDE et les salaires nets bas n'amène à aucun miracle.

