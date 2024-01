L'A89 désormais bloquée par les agriculteurs en plus de l'A6 et de la M7 : Lyon dans un étau

Mise à jour à 20h15 : Les agriculteurs sont arrivés depuis la Loire jusqu'à l'A89 et bloquent l'axe dans les deux sens entre le diffuseur 36 (L'Arbresle) et la jonction A89/A6. Les automobilistes sont invités à emprunter l'itinéraire alternatif via les D306, D385, D595 et la N7.

🛣️❌ La circulation sur l’A89 est interrompue dans les 2 sens entre le diffuseur 36 (L’Arbresle) et la jonction A89 / A6.



Itinéraire alternatif dans les 2 sens ⤵️

🟢 D306, D385, D596, N7

➡️ depuis Dardilly depuis Lyon ou Paris

depuis L'Arbresle depuis Clermont-Ferrand

Article initial : Le péage de Villefranche-Limas sur l'A6 et l'A7/M7 à Pierre-Bénite provoquent des coupures et obligent les automobilistes à emprunter des itinéraires de substitution.

Mais pour la profession en colère qui attend de nouveaux gestes forts de la part du gouvernement, ce n'est pas suffisant. La FDSEA du Rhône, renforcée par la venue d'agriculteurs isérois et ligériens, pourrait bloquer d'autres axes afin d'accentuer la tenaille sur Lyon.

L'A89 à La-Tour-de-Salvagny semble être le prochain objectif des manifestants, des tracteurs sont en tout cas en route pour un blocage nocturne.

Les syndicats s'organisent actuellement au roulement des équipes sur les blocages, afin de permettre aux agriculteurs de se relayer pour se reposer mais aussi s'occuper de leurs exploitations.

S'ils annonçaient pouvoir maintenir les blocages de Villefranche-sur-Saône et Pierre-Bénite toute la semaine, les forces vives semblent faiblir. Sur les barrages de tracteurs, on espère désormais pouvoir tenir jusqu'à jeudi soir.