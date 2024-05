L'histoire de boules de Lyon

Si les Britanniques ont inventé une multitude de sports, du rugby au football, en passant par le cricket ou la boxe, peu nombreux sont les endroits de France qui ont développé leur propre discipline. C’est pourtant le cas de notre ville qui a codifié depuis environ le 18e siècle ce qu’on nomme boule lyonnaise mais aussi la longue ou le sport boules.

Une discipline qui compte pas moins de 30 000 licenciés en France (certes 10 fois moins qu’en pétanque mais quand même !) mais qui est également très pratiquée en Slovénie, Italie, Algérie et en Croatie. Et s’étend à de nouveaux pays comme l’Argentine, le Japon ou le Monténégro.

Le célèbre club de la CRO Lyon a eu le plaisir de recevoir il y a quelques jours l’équipe d’Australie dans ses locaux. C’est dire si la lyonnitude peut s’étendre loin parfois !

Le jeu et ses règles

Le jeu se joue avec des boules plus lourdes que la pétanque, tournant parfois à plus d’un kilo, ce qui donne un sport plus physique et l'on joue accroupi ou penché. Quant au bouchon, petite balle qui est le centre de l’attention des pointeurs et des tireuses, il est similaire au cochonnet marseillais. Le lieu où l'on joue se nomme le clos.

La longue compte des équipes masculines mais peut se jouer en compétitions mixtes ou féminines et compte de plus en plus de pratiquantes à l’instar de la championne Annaelle Barrazutti.

La boule lyonnaise aujourd'hui

Si des championnes et champions actuels comme Grégory Chirat ou Barbara Barthet restent hélas peu connus du grand public français, Lyon compte quelques grandes figures locales et un tissu d’une vingtaine de clubs. Une tendance rassurante quand on sait que le nombre de pratiquants sur la ville de Lyon et les environs avait tendance à baisser depuis une dizaine d’années. Des clubs comme la section bouliste de l’ALGM fermaient et la coupe des clos de Lyon perdait en participants.

Si Edmond Louc, qui fut président de la fédération dans les années 80 (c’est sous son mandat que la boule lyonnaise prit aussi l’appellation de sport boules, pour être plus universelle), mit en place des options au niveau scolaire, la boule connut une baisse constante de ses pratiquants. Il n’était pas toujours facile de pouvoir entrer dans un club si on n'y montrait pas patte blanche, et les occasions où s’initier devenaient rares. Avec le développement du football, du rugby, du tennis sur la plaine des jeux de Gerland, l’un des plus grands espaces pour les boulistes se restreignit progressivement.

Renouveau et avenir

La récente annulation du tournoi de Pentecôte, un événement majeur pour la boule lyonnaise, a été un électrochoc pour la communauté. Cet événement, attendu par de nombreux passionnés, est une vitrine du sport. Le nombre d'inscrits était en forte chute.

Autre difficulté : l'indisponibilité de la place Bellecour pour cause de travaux et la difficulté de trouver un terrain de remplacement dans Lyon intramuros dispersa le tournoi dans différentes communes. Et comme le tournoi se déroulait cette année-là dans d’autres endroits du département ou de la Métropole, la ville, assez logiquement, baissa son soutien puisque la compétition se tenait ailleurs qu'à Lyon même et que les villes accueillant la compétition ne prirent pas toujours le relais niveau budget.

Fille et arrière-petite-fille de boulistes assidus, l’adjointe aux Sports de Lyon Julie Nublat-Faure est aussi marraine d’une section bouliste féminine de l’ALBEU dans le 8e. Elle souhaite, avec d’autres au sein de la ville dirigée par Grégory Doucet, essayer de porter un vrai renouveau de ce patrimoine immatériel lyonnais.

Nabil Sahli fait par exemple aussi partie de ceux-là : avec quelques amis, il souhaite remonter un club qui avait disparu, les Carriers. Portant à trois les clubs du 9e avec l'Amicale Boule de Champvert et l’Entente Rhodia Racing. Côté Perrache, c’est la Ravat qui fait exploser la pratique féminine.

Reste à transmettre encore davantage aux Lyonnais cet élément de notre culture. C’est ce que se propose de faire le 26 mai prochain le Festival de la Boule Lyonnaise au clos Galsem, 33 cours du Général Giraud à Lyon entre 13h et 19h, un rassemblement de plusieurs associations afin de créer de nouvelles vocations et de transmettre ce patrimoine trop méconnu.

Romain Blachier