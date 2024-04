Subventions de la mairie et inscriptions en berne : pas de tournoi bouliste de Pentecôte cette année à Lyon !

Il n'y aura finalement pas cette année de tournoi bouliste de Pentecôte. La 110e édition a été annulée "avec une immense tristesse".

"Cette décision a été très dure à prendre, mais à 1 mois du début de la compétition nous n'avions pas d'autre alternative devant le manque d'inscriptions (dans toutes les catégories) et la baisse drastique des subventions (en particulier celle de la Ville de Lyon)", se justifie le président du comité rhodanien Jacques Vianesi.

Dans le détail, il évoque 40% d'inscriptions en moins par rapport à l'an dernier, et surtout une projection financière qui laisserait le comité avec un déficit minimum de 25 000 euros, qui pourrait être aggravé en cas de météo défavorable.

"Cette annulation n'est pas décidée de gaieté de coeur, mais cela doit servir d'électrochoc car les tournois boulistes de Pentecôte dans leur configuration actuelle, sont dépassés", poursuit Jacques Vianesi dans un communiqué.

Selon lui, le fait que les compétitions ne rapportent pas forcément de points aux classements, ou encore que le tournoi ait été chassé de la place Bellecour à cause des travaux de cette dernière obligera les futures équipes à repenser l'évènement.

L'an dernier et en 2022, le tournoi s'était déroulé sur plusieurs sites différents et très éloignés : le boulodrome métropolitain à Dardilly, Chaponnay, Pommiers et Rillieux-la-Pape. La dernière (et ultime ?) fois qu'il a eu lieu place Bellecour dans sa configuration historique, c'était en 2019. L'épidémie de Covid-19 avait ensuite eu raison de son organisation.