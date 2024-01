Quand l’extrême-droite pense que les pauvres et les classes moyennes sont tous des migrants (islamisés ?)

Celle de sanctionner des communes du Grand Lyon (toutes tenues par la droite…) qui ne respectent pas depuis des années les politiques de création de logements à destination des classes populaires et moyennes.

Des villes comme Caluire-et-Cuire, Mions et Tassin-la-Demi-Lune sont ainsi visées. Comme le signale Fabienne Buccio, alors que 100 000 demandes de logement social ont été déposées sur l’ensemble du département l’an dernier, moins d’une démarche sur dix aboutit favorablement sur le territoire de la Métropole de Lyon. Et la situation s’aggrave encore davantage pour les familles monoparentales, même celles bénéficiant d’une situation confortable ou les salariés modestes à la recherche d’un logement.

Les mairies qui n’ont pas respecté la loi seront sanctionnées financièrement et leur pouvoir de préemption sera suspendu. Nombre de ces maires se font élire sur la promesse de ne pas respecter la loi afin de rester dans les ghettos de l’entre-soi.

A côté de cela, les Grands Lyonnais, malgré la chute de l’immobilier constatée comme partout dans le pays comme dans une bonne partie de l’Union Européenne, peinent à se loger. Et cela touche particulièrement les classes moyennes et les classes populaires. Ceux dont ne veulent pas nombre des communes sanctionnées par la Préfecture du Rhône.

L’extrême-droite nie qu’il existe des français pauvres

Ces mesures antipauvres ont trouvé, depuis l’annonce de la préfète, le soutien de l’extrême-droite qui a immédiatement, au milieu d’insultes misogynes contre la haute-fonctionnaire, transformé les pauvres et les classes moyennes lyonnaises en hordes de migrants islamisés voulant déferler sur les villes cossues de la Métropole. C’est bien connu, il n’y a que les migrants qui se logent…

De nombreuses personnalités membres de Reconquête ou du RN ont ainsi assimilé sur X (ex-Twitter) la mesure de Fabienne Buccio à une aide à l'immigration clandestine. Assimilant toutes les personnes ayant besoin d’un appartement à des immigrés illégaux. Au-delà de la xénophobie des tweets, cela n’a aucun sens.

Comme si les français de “souche” comme de plus fraîche date n’avaient pas eux aussi besoin de se loger eux aussi. Comme si tous bénéficiaient de l’immense fortune et des domaines personnels de Madame Le Pen et Monsieur Zemmour. Comme si cette mesure n’allait pas forcer la main des communes en les amenant à loger plus de Français. Comme si, pour détruire la politique sociale de ce pays, il fallait forcément faire croire que seuls des étrangers en profitaient. Comme si il fallait nier la réalité des Français pauvres.

En voulant utiliser le racisme le plus crade pour faire la guerre aux pauvres, l’extrême-droite montre une nouvelle fois son côté hors-sol. Et dire que ces gens-là risquent d'être en tête des élections européennes. Avec en partie les voix de ceux à qui ils dénient pourtant le droit de se loger : les plus pauvres et les classes moyennes.

