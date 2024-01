Manque de logements sociaux : punie par la préfète, la maire de Saint-Genis-Laval annonce saisir la justice

Dépouillée par la préfète du Rhône Fabienne Buccio, qui a récupéré pour sept communes du Rhône et de la Métropole de Lyon les compétences d'instruction des permis de construire et de droit de préemption, la maire de Saint-Genis-Laval est outrée.

Sa commune est fortement carencée en logements sociaux (19% contre 25% réclamé par la loi SRU ndlr), elle le reconnaît. Mais l'élue estime que sa commune fait des efforts.

"Cette décision est incompréhensible, injuste et contestée par la ville car disproportionnée au vu des nombreuses actions mises en place depuis 2020. Cet avis est d’ailleurs partagé par la Métropole de Lyon, au travers de son président, Bruno Bernard et de son vice-président, Renaud Payre, qui ont émis des réserves sur le sort de Saint-Genis-Laval et tous deux ont salué ses efforts manifestes pour rattraper sa production de logements sociaux en carence, depuis de nombreuses années", oppose Marylène Millet.

Selon elle, la mairie de Saint-Genis-Laval n'a refusé aucun permis de construire depuis 2020.

Et Marylène Millet se permet même de tancer la représentante de l'Etat : "La ville se demande clairement comment aujourd'hui la préfecture pourrait faire mieux".

L'édile a ainsi décidé de passer à la vitesse supérieure et dit n'avoir "pas d'autres choix" que d'attaquer les arrêtés préfectoraux devant le tribunal administratif de Lyon afin de retrouver son droit de signer ou non les permis de construire "pour maintenir la qualité des projets sur la commune".

Reste à savoir si d'autres maires visés (Mions, Caluire, Chaponnay, Chazay-d'Azergues, Tassin-la-Demi-Lune et Saint-Symphorien d'Ozon) se mettront ou non dans la roue de Saint-Genis-Laval. Tous n'ont peut-être pas autant d'arguments que Marylène Millet.