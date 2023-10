Prolongement jusqu'à Saint-Genis-Laval ce vendredi : un métro B nommé désir

"Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Terminus. Tous les voyageurs descendent de la rame." L’épilogue du prolongement de la ligne B, d’un montant total de 391 millions d’euros, aura bien lieu cet automne. Ce vendredi 20 octobre exactement avec la desserte des deux nouvelles stations "Oullins Centre" et "Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud", soit 2,4 kilomètres supplémentaires sur la ligne sans oublier la création d’un pôle multimodal accueillant une dizaine de lignes de bus TCL et les Cars du Rhône.

Une "nouvelle ère" pour l’hôpital Lyon Sud

Cette ouverture marquera la fin des travaux ayant perturbé le trafic à de très nombreuses reprises en soirée mais également le week-end. La fin des difficultés pour les uns, le début des facilités pour d’autres ? L’hôpital Lyon Sud, situé sur les communes d’Oullins, Saint-Genis-Laval et Pierre-Bénite et dernier établissement hospitalier lyonnais non relié à un transport "lourd", ne dira certainement pas le contraire. "C’est une très bonne nouvelle et la concrétisation d’un projet attendu depuis 7 ans par les hospitaliers", confirme Anne Decq-Garcia, directrice des lieux, qui parle même d’une "nouvelle ère" pour l’hôpital Lyon Sud "mieux intégré dans son territoire de santé".

Alors que les tensions sur les recrutements touchent sans surprise l’établissement comme la plupart sur le reste du pays, l’arrivée du métro aura incontestablement un impact sur les embauches. "Les temps de trajet vont être réduits et c’est un facteur d’attractivité notamment pour les jeunes professionnels qui sont surtout lyonnais", affirme Anne Decq-Garcia. L’hôpital Lyon Sud encouragera notamment la prise des transports en commun par une remboursement à hauteur de 75% de l’abonnement TCL tout en conservant "un volume de places de stationnement important pour les extra-métropolitains".

"Le métro va aussi nous amener de nombreux patients. Il y a un impact inévitable sur l’activité de l’hôpital", ajoute la directrice précisant que l’établissement a anticipé cet afflux de patients même s’il est "difficile à chiffrer concrètement". Une façon aussi pour les visiteurs de contourner le stationnement payant au-delà de 30 minutes mis en place depuis le mois d’août. "On revoit toute la signalétique et on met en place une géolocalisation des parcours pour les patients qui arrivant depuis le métro et allant dans les services d’hospitalisation", complète Anne Decq-Garcia. Une navette perpétuelle faisant la jonction du métro jusqu’en haut du site sera également installée. "Il y a peu de facteurs négatifs à l’arrivée du métro", conclut-elle mettant en avant un hôpital désormais "urbain et métropolitain ce qui était moins le cas avant". Même son de cloche pour le personnel hospitalier rencontré sur place. "Il est parfois difficile de trouver une place même pour nous soignants… Ça va quand même être un soulagement de pouvoir prendre le métro, en espérant qu’il marche bien…", confie un infirmier faisant référence aux pannes à répétition ayant accompagné l’automatisation de la ligne B en juin 2022…

Saint-Genis-Laval, la ville du quart d’heure

Du côté de la municipalité saint-genoise, on se réjouit aussi de voir le sud-ouest lyonnais de l’agglomération raccordé au centre-ville de la capitale des Gaules. "C’est un peu d’excitation aussi. Pour nous, c’est vraiment une chance", confie Marylène Millet, la maire de la commune de plus de 20 000 habitants. Une chance d’attirer de nouveaux salariés mais également de permettre à d’autres d’aller travailler ailleurs plus facilement… "On veut être la ville du quart d’heure", continue l’élue faisant référence aux 15 minutes de parcours annoncées entre le quartier de la Part-Dieu et Saint-Genis-Laval.

"On veut rester une ville à la campagne connectée", souligne malgré tout Marylène Millet. "On a une qualité de vie à Saint-Genis que nous n’avons pas envie de perdre avec cette arrivée du métro. On ouvre quand même l’œil sur la pression immobilière pour répondre aux besoins de logements qui sont grands mais on veut aussi préserver notre âme", ajoute la maire. Une inquiétude domine concernant la circulation et le stationnement. La municipalité saint-genoise continue de s’y préparer. "On veut veiller aussi à développer des modes alternatifs à la voiture pour qu’un maximum de personnes puissent rejoindre la station de métro à pied, en vélo mais aussi avec les transports en commun." La crainte est de voir le parc relais (780 places + 85 places réservées au covoiturage) pris d’assaut avec la conséquence d’un rapatriement des véhicules sur la voirie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle un stationnement réglementé va être mis en place. "On veut protéger nos habitant et nos commerçants pour ne pas que nos places de voirie ne soient occupées que par des véhicules qui iraient juste à Lyon sans faire travailler nos commerçants. Notre souci est d’éviter ce qu’il s’est passé à Oullins où il y a eu un engorgement immédiat des voiries. On veut être dans l’anticipation", déclare Marylène Millet.

Vers une circulation plus apaisée à Oullins ?

A Oullins justement, l’impatience domine également puisque le métro arrivera en centre-ville sous la place Anatole France. "C’est une vraie chance et un vrai argument supplémentaire d’attractivité pour la ville", confirme Clothilde Pouzergue, la maire (LR) de la commune de près de 27 000 habitants, qui comme ses prédécesseurs attendaient la concrétisation de ce projet pour désengorger une circulation devenue de plus en plus difficile pour les automobilistes.

Il faut dire que le prolongement de la ligne B du métro en 2013 avec comme nouveau terminus le gigantesque quartier de la Saulaie est jusqu’à maintenant une réussite saluée par la municipalité. "Cette arrivée a quand même vraiment amélioré les déplacements", affirme Clothilde Pouzergue mettant en avant le chiffre de 25 000 voyageurs par jour au niveau de l’arrêt Gare d’Oullins. SYTRAL Mobilités table sur 24 000 passagers à l’arrêt Oullins Centre dès sa mise en service. "On avait ressenti immédiatement les effets en 2013. On a vu le nombre de véhicules particuliers diminués même si on continue à avoir des rues bien encombrées aux heures de pointe", ajoute l’élue qui parie sur de nouveaux effets positifs concernant l’ouverture de ces deux stations supplémentaires. "80% des habitants d’Oullins seront à 15-20 minutes à pied de l’une des trois stations."

Le prolongement du métro B tout beau tout rose ? "Ce n’est pas dès le premier jour que chacun va abandonner sa voiture pour prendre le métro", insiste Marylène Millet. "Ces changements d’habitudes, pas automatiques, vont demander parfois un peu de temps", ajoute-t-elle confiante dans cette arrivée. S’il était question à un moment de prolonger de nouveau le métro B jusqu’au centre-ville de Saint-Genis-Laval, cette hypothèse est désormais enterrée puisque les écologistes, à la tête de SYTRAL Mobilités, ont décidé de mettre la priorité sur la modernisation des équipements (automatisation de la ligne A du métro d’ici 2035) et sur de nouveaux tramways (T9 entre Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes et T10 entre le pôle d’échanges multimodal de Gare de Vénissieux et le secteur Gerland dans le 7e arrondissement). Prochain arrêt ?

A.D.