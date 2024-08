Lyon : le métro B à l'arrêt cette semaine

Outre la fermeture du périphérique Laurent-Bonnevay pour cause de travaux, et le changement du plan de circulation lundi entre Fourvière et le Vieux-Lyon avec l'interdiction des voitures montée du Chemin-Neuf, voici l'arrêt programmé du métro B.

La ligne B ne circulera pas entre dimanche 11 août 4h30 du matin et vendredi 16 août à 1h30 du matin. Près d'une semaine entière nécessaire pour permettre l'intervention des équipes de Keolis dans le cadre du plan de fiabilisation et modernisation des lignes de métro.

Des bus relais seront déployés entre Gare Part-Dieu et Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud, avec une fréquence de 6 à 15 minutes.