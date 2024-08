Fermeture du périphérique Laurent-Bonnevay cette semaine : on vous dit tout

A partir de ce lundi 12 août à 3h du matin et jusqu'au dimanche 18 août à 8h du matin, l'axe sera fermé aux automobilistes, dans les deux sens, entre l'échangeur A43 et l'échangeur Porte de Gerland. La circulation venant du nord sera déviée vers l'A43, la Rocade Est et le boulevard urbain sud. Celle venant du sud ne pourra pas s'engager sur l'axe.

Décision prise par la Métropole de Lyon pour permettre au Sytral de réaliser un tunnel pour son futur tram T10, qui reliera en 2026 Gerland à Saint-Fons et Gare de Vénissieux. Le passage sous le périphérique mesurera 40 mètres de long, 18 mètres de large et 6,70 mètres de haut, il prendra place entre l'avenue de Surville côté Lyon et le boulevard Lucien Sampaix à Saint-Fons.

"Les interventions de cette opération exceptionnelle seront réalisées de jour et de nuit : l’ouvrage pré-construit de 4 100 tonnes sera glissé sous le périphérique en une seule pièce après avoir déplacé 12 000 m³ de terre et d’enrobés", précise le Sytral, qui a renommé l'opération en "149 heures pour construire un nouveau passage souterrain".

Outre le tramway, le tunnel doit permettre le passage de cyclistes et de piétons, même si le secteur, haut-lieu de la prostitution avec des camps de gens du voyage, et une zone industrielle côté saint-foniard, ne se prête pas aujourd'hui à la ballade.