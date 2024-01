Christian Duchêne : "La voiture est l'une des premières nuisances pour les habitants de Saint-Fons"

Les travaux du tramway T10 se poursuivent entre Gerland et Saint-Fons. "Les travaux ont commencé et bloquent la circulation. Ca a un effet de nuisance pour les habitants qui se déplacement plus difficilement, même à pied. L'avantage, c'est que les véhicules qui traversaient Saint-Fons pour éviter le périphérique n'ont plus d'intérêt de passer par notre commune", analyse l'édile Christian Duchêne.

Le T10 sera-t-il en service avant les élections municipales ? "Le tramway n'arrive pas à Saint-Fons pour que je sois réélu en 2026. Mon élection, c'est mon problème. Le tramway, c'est celui de tous les Saint-Foniards", tempère Christian Duchêne.

L'écologiste estime que "la voiture est l'une des premières nuisances pour les habitants de Saint-Fons. Elle roule trop vite, elle est dangereuse aux abords des écoles, elle se gare n'importe où, elle occupe l'espace public..."

00:00 Voeux pour 2024

00:45 Travaux du T10

02:41 Financement du permis de conduire

04:58 Symbio

07:33 Division de la majorité

09:22 Elections européennes