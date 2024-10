Chantier du tramway T10 à Lyon : Bruno Bernard demande aux habitants “d’être patients et d’adapter leur itinéraire”

Depuis plus d’un an, les travaux de la future ligne de tramway T10 modifient le quotidien des habitants et commerçants du sud de Lyon. Avec un budget d'environ 300 millions d'euros, ce projet est l'une des pièces maîtresses du mandat 2021-2026 pour développer le réseau de transport en commun. Ce lundi matin, les acteurs du projet se sont réunis pour "la première soudure de rail" de cette future ligne de tramway.

La ligne T10, longue de 8 km, reliera la gare de Vénissieux à la Halle Tony Garnier en 25 minutes, avec 14 stations, notamment dans le centre de Saint-Fons, qui attend cette connexion avec impatience. “C’est une ville qui jusqu’à maintenant n’avait ni métro ni tramway. On doit dire merci à la métropole et au Sytral d’exister dans ce réseau.” explique Christian Duchêne, maire de Saint-Fons.

Malgré le temps mis pour la pose des premiers rails, Gregory Doucet, maire de Lyon, se félicite pour l'avancée des travaux : “Ces travaux avancent bien ! Cette ligne va permettre de connecter nos villes et permettre à des dizaines de milliers d'habitants de se déplacer de manière décarbonée”. Il ajoute : “Il est essentiel de proposer des alternatives à la voiture. Nous allons ainsi offrir des alternatives concrètes.”

Pour Michel Picard, maire de Vénissieux, “le développement du tram s’inscrit totalement dans les aménagements pour le climat. Cet aménagement améliorera la sécurité routière et le cadre de vie”.

Cependant, la patience reste de mise. Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral, appelle les riverains à faire preuve de compréhension pendant cette phase délicate : “Nous avons des contraintes pendant le temps des travaux. Je demande aux habitants d’être patients et d’adapter leur itinéraire.” Un message difficile à entendre pour certains commerçants dont l'activité a fortement souffert, notamment aux abords du stade de Gerland.

Du côté de Saint-Fons, les travaux n’ont, eux aussi, pas tout de suite fait l’unanimité, “si au départ tout le monde se plaignait, beaucoup d’habitants expliquaient être très en souffrance avec les travaux, aujourd’hui les habitants commencent à me dire : vivement que le tramway soit là !" Assure Christian Duchêne.

Alors que la préfète de la région insiste sur la nécessité “d'accepter les désagréments des travaux, pour apprécier après”, elle rappelle également que “Les transports en commun n’ont de sens que s’ils sont interconnectés et s’ils ont vocation à désenclaver les quartiers”.

Le point final de ce chantier est fixé pour le premier semestre 2026, avec l’espoir que cette nouvelle ligne soulagera les nombreux usagers et revitalise les quartiers desservis.