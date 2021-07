De Lyon à Vénissieux en passant par Saint-Fons : le tracé du tramway T10 dévoilé, la concertation débutera à la rentrée

La nouvelle ligne de tramway T10 entre le quartier de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon et Vénissieux, en passant par Saint-Fons, sera inaugurée au premier trimestre 2026. Ce jeudi après-midi, le Sytral présentait le tracé retenu avant le début de la concertation.

Une ligne qui desservira notamment le quartier Aulagne et celui des Marronniers à Vénissieux, le centre-ville de Saint-Fons ou encore de nombreux bassins d'emplois comme la ZAC de l'Arsenal, la Vallée de la Chimie ou encore le port Edouard-Herriot, avant de rentrer dans Lyon par la rue Saint-Jean-de-Dieu et l'Avenue Tony Garnier. Le T10 sera également connecté au métro B et D (Stade de Gerland et Gare de Vénissieux), ainsi qu'aux trams T1 (Halle Tony Garnier) et T4 (Gare de Vénissieux).

Et le maire de Saint-Fons n'a pas caché sa joie concernant l'arrivée de cette nouvelle ligne dans sa commune, très mal desservie par les transports en commun : "Avec le T10 il n'y aura plus de communes de la première couronne sans métro ou tramway. C'est une très bonne nouvelle pour Saint-Fons, mais aussi pour la Métropole. Avec l'arrivée du T10, les salariés de la vallée de la Chimie vont connaître la même offre de transport que les habitants du centre-ville. Quelques barrières qui entourent la ville commencent à être levées. C'est plus qu'un transport en commun. Ça va être un l'évier de transformation urbaine de notre commune", a déclaré Christian Duchêne lors de la présentation au théâtre Jean Marais.

Malgré un tracé déjà bien défini, deux variantes vont être proposées à la concertation sur Vénissieux. Soit la nouvelle ligne passera l'avenue Jean Jaurès, soit par le boulevard Laurent Gérin.

Cette concertation, qui se déroulera du 23 août au 23 octobre, sera aussi l'opportunité de recueillir l'avis des habitants sur le nombre et le positionnement des stations ou encore l'insertion du tramway dans les quartiers traversés. Cette future ligne devrait faire huit kilomètres et comporter entre 14 et 16 stations. Le Sytral attend plus de 22 000 voyageurs par jour en 2030.

"Un projet attendu depuis très longtemps"

Par rapport à d'autres lignes prévues dans le plan de mandat de la majorité écologiste, notamment les problèmes fonciers sur le prolongement du T6, celle-ci semble faire consensus chez les élus. "C'est un projet qui était attendu depuis très longtemps, mais comme d'autres. Sur Saint-Fons c'est attendu, mais il y aura forcément un impact, sur le chantier, mais aussi sur le fonctionnement, c'est donc pourquoi nous lançons une concertation et que nous allons aller à la rencontre des citoyens pour trouver la meilleure solution", s'est félicité Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des transports et vice-président délégué du Sytral, qui s'est dit "fier" de porter ce projet.

La zone la plus sensible de cette nouvelle ligne devrait probablement être au niveau de l'avenue Tony-Garnier, très fréquentée par automobilistes. Lors des travaux notamment, ou même après, les embouteillages ne devraient pas diminuer.

