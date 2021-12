Futurs tramways T9 (La Soie/La Doua) et T10 (Lyon/Vénissieux) : découvrez les tracés retenus

La première, qui reliera la Doua à Villeurbanne à la Soie à Vaulx-en-Velin, proposait lors de la concertation de choisir un bout du tracé. Le T9 (12 stations créées) passera donc officiellement par la rue de la Feyssine et l'avenue Albert Einstein. Soulagement pour les habitants de l'avenue Salengro et de la rue de Luizet, qui craignaient pour certains des expropriations de leurs jardins pour faire passer les rames du tramway.

Concernant le T10 (14 stations créées), qui reliera le quartier de Gerland à Lyon à Vénissieux en passant par Saint-Fons en 2026, le tracé retenu passera par l'avenue Jean-Jaurès plutot que le boulevard Laurent Gérin.

Pour les deux lignes, le Sytral va débourser 450 millions d'euros. Ou plutôt 400 millions puisque l'Etat a accepté de mettre 50 millions d'euros sur la table. En vue de leur début d'exploitation début 2026, les travaux débuteront en 2023.

"Ces projets permettront de relier des quartiers populaires, des zones étudiantes et des pôles économiques", a indiqué Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon.

Pour Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, le T9 "va créer des liens". Et la vice-présidente à l'Urbanisme, Béatrice Vessiller, de rajouter que c'est un projet "pour une grande qualité de rénovation urbaine". Le T9 notamment va permettre de déclencher et accompagner les transformations à venir de Saint-Jean et du Mas du Taureau notamment.

Concernant le T10, Michèle Picard, maire de Vénissieux, se réjouit que ces projets "permettent de relier les villes entre elles et non plus au centre de Lyon". "Il faut préparer nos habitants à accepter les nuisances que vont engager les travaux sur cet axe majeur", a poursuivi Christian Duchêne, maire de Saint-Fons, au sujet de T10. Il faut dire que le tracé de ce dernier est compliqué, compte-tenu de la proximité avec une zone de risques technologiques.

A Vaulx-en-Velin, il est prévu que l'avenue Bataillon Carmagnole Liberté passe à sens unique. D’autres impacts majeurs sur les voies de circulation sont à prévoir et à définir durant la concertation continue.

À Saint-Fons, l’axe est-ouest sera réduit à une voie dans les deux sens, une portion de la rue Carnot sera tout bonnement coupée à la circulation voiture entre la rue Aristide Briand et la place des Quatre-Chemins.