De La Soie à Villeurbanne et de Vénissieux à Lyon 7e, le Sytral lance ses deux nouvelles lignes de tram

Après avoir voté le budget primitif de 2021, qui se porte à 1,4 milliard d'euros, ils se sont penchés sur les futures lignes de tramway de la métropole, très tournées vers l'Est lyonnais.

La première, le T9, reliera Vaulx-en-Velin La Soie à La Doua et/ou Charpennes, le terminus reste encore à définir. Cette nouvelle ligne, dont les travaux devraient débuter en 2023 pour un coût total de 224 millions d'euros, pourra transporter 30 000 voyageurs en moyenne quotidiennement sur 10,5 km de voie nouvelle et vingt nouvelles stations.

La deuxième, le T10, partira de la Gare de Vénissieux en direction de Gerland, en passant notamment par Saint-Fons. Une grande satisfaction pour les élus écologistes, à l'image de Jean-Charles Kohlhaas, vice-président chargé des déplacements à la Métropole, qui est en charge du projet : "C’est un projet très important et décisif car il passe par Saint-Fons qui a été très oublié ces dernières années, qui est très mal desservi. C'est un projet qui me tient énormément à cœur", a expliqué l'élu qui a toujours dans un coin de la tête les futures télécabines : "Avec l'arrivée de cette nouvelle ligne, celles déjà existantes, le métro et les futures télécabines, le quartier de Gerland va devenir un vrai nœud multimodal". Le budget prévisionnel de cette nouvelle ligne est de 230 millions d'euros. Environ 22 000 voyageurs sont attendus à l'horizon sur ces 7,4km de voies nouvelles et 15 stations supplémentaires.

Enfin, le Sytral va engager le prolongement de la ligne T6 entre les Hôpitaux Est et la Doua sur Villeurbanne. Les élus ont voté ce jour les modalités d’organisation qui auront lieu au printemps pendant quatre semaines. Ce prolongement, d'un coût de 140 millions d'euros, devrait être mis en service en 2026. Quotidiennement, 55 000 voyageurs devraient l'emprunter.

Les tracés précis restent encore à définir, à l'issue des consultations publiques. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Christophe Quiniou, le maire de Meyzieu, qui aimerait que le président Bruno Bernard se transforme en professeur de géographie, insistant lourdement sur le fait que les élus écologistes ne présentent pas de cartes.

Trois nouvelles lignes concentrées vers l'Est lyonnais, ce que certains regrettent comme le maire de Limonest Max Vincent. "Je suis inquiet pour l’avenir. Certains secteurs sont des grands oubliés dans le plan d’investissement, notamment le Val de Saône. L’Ouest a également besoin d’alternatives à la voiture individuelle". Une stratégie assumée par Bruno Bernard et les élus écologistes : "Ces trois nouvelles lignes représentent un budget total de près de 600 millions d'euros. Cette ligne de rocade Est est prévue depuis plus de 20 ans. Certains en ont parlé, nous on agit. Les habitants en ont besoin. Ce sont souvent des quartiers avec des gens qui n'ont pas de voiture, donc c'est important", conclut le président du Sytral.