Tramway entre La Soie et Villeurbanne : la future ligne T9 déclarée d'utilité publique

Et le futur tramway T9 a été déclaré d'utilité publique cette semaine par la préfecture.

Pour le président du Sytral et de la Métropole Bruno Bernard, "cette nouvelle étape (est) déterminante dans le déroulement du projet. C’est aussi une grande satisfaction pour toutes les équipes investies sur ce projet et à terme pour l’ensemble des habitants à qui l’on va pouvoir offrir de nouvelles solutions de mobilités".

Pour rappel, le tramway T9 doit voir le jour en 2026 et permettra de relier le pôle d'échanges multimodal de Vaulx-en-Velin La Soie à Charpennes à Villeurbanne, sur un parcours de 12 stations. Les travaux doivent démarrer courant 2024.

La déclaration d'utilité publique a confirmé les objectifs de la future ligne de tramway. A savoir "accompagner le renouvellement urbain des territoires traversés et plus particulièrement de plusieurs quartiers en mutation : La Soie à Vaulx-en-Velin, un secteur présentant de forts enjeux de préservation du patrimoine industriel ; le Nord de Vaulx-en-Velin, comprenant notamment les quartiers est, le centre-ville et le Mas du Taureau et les Buers et Saint-Jean à Villeurbanne", "faciliter les déplacements et favoriser l’intermodalité grâce à sa connexion à des lignes fortes du réseau TCL tout en offrant l’opportunité de rejoindre rapidement le centre de Lyon (lignes A et B du métro, lignes de tramway T1, T4, T3, T7, Rhônexpress et futur prolongement de la ligne T6 et les pôles bus de Vaulx-en-Velin - La Soie et Charpennes)" et "redynamiser les quartiers traversés, améliorer le cadre de vie des habitants avec la requalification et la végétalisation des espaces publics et contribuer à rééquilibrer le partage de la voirie en faveur des piétons et cyclistes".