Lyon : le lançage du pont du Canal de Jonage a débuté ce lundi

Dans le cadre de son plan de mandat, SYTRAL Mobilités mène de nombreux projets de tramway, dont la ligne T9. Cette future ligne reliera le pôle d’échanges multimodal de Vaulx-en-Velin-La Soie à Charpennes grâce à 8,8 km de voie nouvelle.

Ce projet nécessite d’importants travaux, notamment la création de 12 stations et la construction d’un nouveau pont sur le Canal de Jonage à Villeurbanne. Ce pont, situé à côté du pont du Roulet, accueillera tramway, cyclistes et piétons. Des rampes relieront les quais hauts et bas, facilitant l'accès à la ViaRhôna, aux Voies Lyonnaises et aux promenades de l'Anneau bleu. Une trémie pour piétons et cyclistes a également été construite pour traverser le périphérique Laurent Bonnevay.

"À la mise en service de T9, les usagers du tramway, cyclistes et piétons pourront profiter d’un nouveau pont offrant des cheminements confortables et sécurisés pour franchir le Canal de Jonage et le périphérique Laurent Bonnevay", déclare Béatrice Vessiller, vice-présidente de SYTRAL Mobilités.

Une première étape a été franchie en mai dernier avec la création de la trémie, suivie cet été par la réalisation des piles et appuis qui soutiendront le futur pont sur le Canal de Jonage. Après l’installation de la trémie modes actifs en « 108 heures chrono » et la construction des piles du futur pont dans le lit du canal, le lançage du pont a eu lieu ce lundi.

L’assemblage des charpentes métalliques s’effectuera en cinq étapes, jusqu’au printemps 2025. Durant chaque étape, le tablier avancera à une moyenne de 3 mètres par heure. Plusieurs semaines de travaux seront nécessaires pour que le tablier atteigne ses appuis définitifs et puisse être aménagé.

Durant toute la durée de lançage du pont, un écran animé installé à proximité du chantier indiquera, via un compteur, la distance, en mètre, parcourue par le tablier.

"Un pont réel et symbolique", selon Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, qui permettra aux habitants de Villeurbanne vivant de l'autre côté du périphérique de rejoindre Charpennes en moins de 10 minutes.

Par ailleurs, une fresque réalisée par le collectif d’artistes lyonnais La Coulure sera installée au niveau de l’avant-bec et restera en place jusqu’à la fin des travaux.

La livraison du pont est prévue pour le printemps 2025.