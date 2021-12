Les tracés des futurs T9 (La Soie/La Doua) et T10 (Lyon/Vénissieux) dévoilés ce lundi

A l'issue des concertations débutées fin août, le Sytral va dévoiler ce lundi, plus d'un mois après la fin des échanges avec les habitants de la Métropole de Lyon, les tracés retenus pour les futures lignes de tramway T9 et T10.

Pour rappel, le T9 reliera Vaulx-en-Velin La Soie à la Doua à Villeurbanne en desservant la commune de Vaulx-en-Velin. Quant au T10, il partira de Gerland à Lyon pour rejoindre Saint-Fons puis gare de Vénissieux.

Près de 1450 participants et 1200 contributions ont été enregistrées pour la première ligne, plus de 1000 participants et près de 1600 contributions ont été reçus par le Sytral pour la seconde.

Pour le T9, l'éventuelle modification de tracé soumise au public concernait deux itinéraires possibles : après le rond-point Charles de Gaulle à Villeurbanne, la future ligne pouvait soit passer par l'avenue Salengro puis la Rue de Luizet, soit par la rue de la Feyssine. Plusieurs habitants de ces rues s'étaient opposés au passage du tramway, car des expropriations partielles sont à prévoir.

Le nombre et l'emplacement des stations seront également connus ce lundi matin. La ligne pourrait voir le jour début 2026.

Pour le T10, les deux variantes proposées à la concertation concernait Vénissieux. Soit la nouvelle ligne passera l'avenue Jean Jaurès, soit par le boulevard Laurent Gérin. Cette future ligne devrait faire huit kilomètres et comporter entre 14 et 16 stations. Le Sytral attend plus de 22 000 voyageurs par jour en 2030. Son inauguration est également prévue pour début 2026.