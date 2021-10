Christian Duchêne : "Préempter le dernier restaurant traditionnel de Saint-Fons, un acte politique fort"

Saint-Fons est l'une des communes de la première courronne de Lyon les moins biens desservies par les transports en commun. Cela devrait changer avec le projet de tramway T10 entre Gerland et Vénissieux, en passant par Saint-Fons. "Pas mal d'habitants s'intéressent à cette arrivée du tram car, en même temps, ça va apporter une respiration sur notre commune mais ça risque d'apporter aussi quelques nuisances et inquiétudes", reconnaît le maire Christian Duchêne.

Autre dossier épineux sur la table de l'élu : le cas de la police municipale. Saint-Fons compte normalement 19 agents, mais a fait face à une vague de départs. Et de tensions. "Il est apparu lors d'un évènement de caillassage de voiture de police que tous les policiers n'étaient pas à leur place. Ce qui a déclenché l'enquête administrative qui fait apparaître qu'il y a effectivement sans doute eu un peu de laisser-aller", annonce Christian Duchêne.

Cet été, la mairie a préempté le restaurant Ferroux pour éviter qu'il ne devienne un kebab. "On a une ville de banlieue avec ses difficultés. Est-ce qu'on doit en rester là ou est-ce qu'on fait des efforts pour en sortir ? (...) Des kebabs, nous avons tout ce qu'il faut. Mais on n'a plus de restaurants traditionnels. (...) Donc nous l'avons préempté, c'est un acte politique fort", se félicite Christian Duchêne.

