Meurtre d'Auriane en Italie : le suspect nie son implication et demande à vivre chez sa tante à Lyon

Le jeune Italien, soupçonné du meurtre fin mars de la lyonnaise Auriane Laisne dans le val d'Aoste en Italie, aurait dû l'être le 18 avril dernier, mais il avait été victime d'un malaise.

Selon le Dauphiné Libéré, l'étudiant a nié son implication dans la mort de sa compagne, retrouvée poignardée à mort dans une église abandonnée.

Il a simplement expliqué ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire et avoir franchi la frontière car Auriane lui avait indiqué avoir retiré sa plainte contre lui pour violences et menaces.

Sohaib Teima a donné son accord pour être extradé vers l'Italie et remis aux autorités transalpines dans le but de "prouver (son) innocence". L'Italien devrait donc être jugé le 3 mai prochain par le tribunal judiciaire de Grenoble pour les violences et menaces dénoncées par la San-Priode, puis être extradé.

Mais d'ici le 3 mai, le suspect a réclamé, par le biais de son avocate, sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Si la justice accepte, il vivrait chez sa tante à Lyon.

La décision tombera le 2 mai, veille de son procès grenoblois.