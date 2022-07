Projet de couverture du périphérique Laurent Bonnevay à Villeurbanne : une étude bientôt lancée

Le périphérique Laurent Bonnevay sera-t-il bientôt couvert en face de l’Astroballe entre la sortie La Soie et la passerelle piétonne Cusset-l’Astroballe ?

Le maire de Villeurbanne n’a jamais caché son ambition et sa volonté de réaliser cette couverture sur 300 mètres au cours de son mandat dans le but notamment de lutter contre la pollution atmosphérique et sonore mais aussi rapprocher ces deux parties de la 19e plus grande ville de France.

Selon Actu Lyon, une étude sur le sujet devrait être lancée en 2023. "Au-delà du périphérique, il s’agit de questionner le devenir du secteur Laurent-Bonnevay", assure à nos confrères Agnès Thouvenot, première adjointe déléguée à la transition écologique, l’urbanisme, habitat et ville durable. "Ce n’est pas une lubie du maire de Villeurbanne, mais une vraie volonté de mettre fin à une agrafe urbaine qui coupe la ville en deux", ajoute l’élue.

On se souvient toutefois que durant la campagne des municipales 2020, les écologistes s'étaient prononcés contre le projet. Au moment de l'alliance derrière Cédric Van Styvendael pour le second tour, Béatrice Vessiller avait botté en touche.