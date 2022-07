Les HCL cherchent des volontaires pour une étude sur les vaccins anti-Covid

"Plusieurs vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 sont aujourd’hui disponibles. De nombreuses études se sont intéressées à la réponse immunitaire post-vaccinale mais il reste nécessaire d’approfondir nos connaissances en immunologie vaccinale pour l’amélioration des vaccins existants et la génération de futurs vaccins. En particulier, il est nécessaire de décrypter les facteurs associés aux réactions post vaccinales (réactogénicité et immunogénicité), de mieux cerner l’impact d’une infection par la COVID-19 préalable à la vaccination et de mieux comprendre l’impact de l’âge sur la réponse immunitaire", expliquent les HCL dans un communiqué.

Dans ce contexte, l’étude Covimmunage, lancée par le CHU de Saint-Etienne en collaboration avec Bioaster et à laquelle participent les HCL, vise à étudier les facteurs influençant la réponse immunitaire vaccinale en fonction de l’âge et de la présence ou non d’un antécédent de COVID-19.

Cette étude inclut des volontaires en attente de recevoir leur toute première dose de vaccin contre la COVID-19 (qu’ils aient ou non un antécédent de COVID-19) et des volontaires en attente de recevoir leur dose de rappel (3ème dose).

Les deux groupes seront vaccinés selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé avec un des deux vaccins ARNm utilisés en France (Pfizer ou Moderna). La réponse immunitaire post vaccinale précoce et le suivi sur un an seront investigués. Les volontaires seront indemnisés.

