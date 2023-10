Lyon : les nouvelles urgences de l’hôpital Edouard Herriot dévoilées

Ce jeudi, c’est un bâtiment tout neuf qui a été présenté par les Hospices Civils de Lyon à l’hôpital Edouard Herriot, dans le 3e arrondissement. Dans le cadre d’un grand projet de modernisation lancé en 2013, un nouveau pavillon de 5550m2, qui a repris la lettre N de son emplacement, a été reconstruit après trois ans de travaux. Celui-ci a la particularité d’accueillir à la fois les urgences médicales, chirurgicales, traumatologiques et psychiatriques, à destination des personnes d’au moins 16 ans (considérées comme "adultes").

Un quatre en un qui a pour objectif d’améliorer les temps d’attente, de passage et de confidentialité des patients. Bâtiment et équipements confondus, 24 millions d’euros ont été déboursés pour construire le nouveau pavillon N qui sera fonctionnel à partir du vendredi 20 octobre. Selon les HCL, la conception du nouveau bâtiment s’est faite dans la concertation avec des patients et leurs familles, et dans le respect de la charte Jacob signée par l’hôpital en février dernier, qui vise à améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap.

Deux circuits distincts pour améliorer les flux de patients

C’est la particularité de l’édifice. Deux circuits distincts ont été pensés dès l’accueil pour accueillir jusqu’à 90 000 patients par an : un destiné aux arrivées des véhicules de secours (ambulances, pompiers ou SMUR), l’autre consacré aux patients "spontanés" qui arrivent par leurs propres moyens. Pour Caroline Dénériaz, cadre de santé, c’est une façon de mieux "gérer les flux en fonction de l’urgence" et ainsi "affiner le tri avant la prise en charge" dans les différentes filières du bâtiment de quatre étages.

Marque de fabrique de la médecine moderne, ce regroupement de compétences remplace le modèle historique du "1 urgence = 1 pavillon." Si c’est toute une "logique historique" qui est modifiée, selon le directeur par intérim du Groupement Hospitalier Centre Florent Severac, la modernisation comprend aussi de renforcer l’aspect sécuritaire. Un total de 50 caméras borde le nouveau site, en vue d’assurer la sécurité des patients et du personnel médical notamment contre les intrusions.

L’identité architecturale de l’hôpital conservée

Au milieu de ces infrastructures dernier cri, les architectes ont dû prendre en compte l’aspect patrimonial de l’édifice, classé monument historique. L’identité architecturale de Tony Garnier a été conservée sur une partie du pavillon : on peut alors voir cohabiter des équipements ultra-modernes avec des façades typiques du début du 20e siècle. "C’est un patrimoine remarquable qui est mis en valeur et une opération de modernisation qui s’effectue depuis une quinzaine d’années. C’est une nouvelle étape qui permet de démontrer l’évolution des HCL", a conclu la directrice générale par intérim des Hospices Civils de Lyon Virginie Valentin.

