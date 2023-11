Lyon : les HCL réalisent la première greffe de larynx en France

C’est une première en France, un larynx a été greffé aux Hospices Civils de Lyon (HCL). Les samedi 2 et dimanche 3 septembre derniers, une équipe composée de 12 chirurgiens ont procédé à la transplantation d’un larynx sur Karine, 49 ans. Vingt ans après l’avoir perdu par suite de complications liées à un arrêt cardiaque, la patiente va peu à peu retrouver sa voix en suivant une rééducation vocale et respiratoire qui pourrait durer entre 12 et 18 mois.

Une prouesse médicale qui va changer la vie de cette habitante du sud de la France : "J’ai souhaité me faire greffer pour retrouver une vie normale, pouvoir faire des activités avec mes enfants, pouvoir communiquer, être indépendante. (…) Mes filles ne m’avaient jamais entendue ! Quant à mon mari, il avait oublié le son de ma voix !", a-t-elle réagi auprès des HCL.

Première en France : une patiente a été greffée d’un larynx à Lyon après avoir perdu l’usage de sa voix pendant plus de 20 ans. Document ⁦@CHUdeLyon⁩ pic.twitter.com/pzxtIHSGfC — Lyon Mag (@lyonmag) November 20, 2023

27 heures d’opération et médecine colombienne

Ce lundi, les HCL présentaient dans leurs locaux de la Croix-Rousse les contours cette opération de plus d’une journée, plus de deux mois après, le temps que la convalescence de la patiente se passe bien. La transplantation laryngée aura au total duré près de 27 heures, dont dix de prélèvement et 17 de greffe. Elle résulte d’un travail d’une dizaine d’années réalisé par l’équipe qui procédé à l’opération.

Le Dr Philippe Céruse, chef du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale, a été chargé d’orchestrer le déroulement de la greffe : "C’était comme une partition, chacun avait son rôle et son temps d’intervention et il n’y a pas eu une fausse note", se félicitait le chirurgien.

Ce dernier a beaucoup appris d’un confrère colombien, le Dr Luis Fernando Tintinago avec qui il s’est initié à la transplantation laryngée, la partie la plus complexe de la greffe : "Je me suis directement rendu chez lui à Cali, puis il est venu en France. De nombreuses greffes avaient été réalisées en Colombie dans les années 2010", expliquait le docteur en faisant référence aux nombreuses guérillas menées par les FARC !

Une première mondiale si la patiente récupère toute sa voix

A l’échelle internationale, seules quatre greffes du larynx sont officiellement recensées : les deux premières en 1998 à Cleveland et en 2010 à Sacramento (Etats-Unis), une troisième à Gliwice (Pologne) et donc la dernière en date au mois de septembre 2023 à Lyon. Sur les trois premières greffes, aucun patient n’a cependant retrouvé intégralement ses capacités vocales et les HCL pourraient effectuer une avancée médicale considérable si leur patiente les récupère.

"Cette première greffe du larynx française est une très belle réussite à tous niveaux", réagissait ce lundi la directrice générale des HCL Virginie Valentin. Le financement accordé au groupe de travail du Dr Philippe Céruse prévoit deux autres transplantations dans un futur encore indéterminé.

