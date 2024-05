Lyon : trois hôpitaux des HCL classés parmi les meilleurs du monde

Ce sont en tout 250 établissements hospitaliers qui sont mis à l’honneur dans ce classement 2024 des meilleurs hôpitaux du monde. Cette année, le magazine américain Newsweek a attribué la première place à la Mayo Clinic de Rochester aux Etats-Unis. Le podium est complété par la clinique de Cleveland également aux Etats-Unis et par l’Hôpital général de Toronto au Canada.

"Le score de chaque hôpital est basé sur une enquête en ligne menée auprès de plus de 85 000 experts médicaux et des données publiques provenant d’enquêtes sur les patients post-hospitalisation sur leur satisfaction générale", explique Newsweek qui a également pris en compte des notes sur l’hygiène et le ratio patients/médecins. Les données de 2400 hôpitaux de 30 pays ont été analysées.

Trois hôpitaux lyonnais parviennent à se placer dans le classement. Il s’agit de trois établissements des Hospices Civils de Lyon. Le premier est l’hôpital Lyon Sud de Pierre-Bénite qui se place à la 131e place. Vient ensuite l’hôpital Louis-Pradel de Bron à la 157e place puis l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon au 219e rang.

Un classement français a également été établi par le magazine américain. Ce dernier est dominé par la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le premier établissement lyonnais est l’hôpital Lyon Sud à la 8e place avec un score de 81,79%.