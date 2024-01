Parti il y a six mois, Raymond Le Moign redevient directeur des Hospices Civils de Lyon

Il y a six mois, Raymond Le Moign quittait ce poste pour rejoindre le cabinet du ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Sauf que ce dernier a claqué la porte du ministère après l'adoption du texte aménagé par la Commission mixte paritaire.

Par ricochet, Raymond Le Moign s'est retrouvé au chômage. Et alors que les HCL ne lui avaient toujours pas trouvé de remplaçant, Virginie Valentin assurant l'intérim, il va pouvoir retrouver son poste à Lyon ce jeudi. La décision a été entérinée par décret.

Probablement pas le plan de carrière qu'il avait en tête, mais la direction générale d'une structure aussi importante que les HCL, structure présidée par le maire de Lyon et qui gère 13 hôpitaux publics, dont ceux de la Croix-Rousse, Edouard-Herriot, HFME de Bron et Lyon-Sud, reste intéressant et prestigieux.

A 55 ans, Raymond Le Moign a été le directeur général des HCL entre juin 2020 et juillet dernier. Il fut également directeur de cabinet d'Agnès Buzyn et d'Olivier Véran au ministère de la Santé entre 2018 et 2020, il avait donc pris la crise du Covid-19 de plein fouet avant d'être récompensé d'une parenthèse lyonnaise.

Directeur adjoint du CHU de Nantes (1996-2004), directeur de l'accréditation à la Haute autorité de santé (2007-2011), directeur adjoint du cabinet de Marisol Touraine (2013-2016), Raymond Le Moign a un CV qui parle pour lui. Reste à savoir combien de temps durera ce second passage à Lyon.