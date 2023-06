“C’est un bulldozer qui ment" : le maire de Bron épingle Fabien Bagnon et dévoile des documents inédits

Le projet métropolitain, porté par Fabien Bagnon, poserait question, notamment à l’hôpital Edouard Herriot situé dans le quartier de Grange Blanche, selon les informations du maire de Bron Jérémie Bréaud. Si l’hôpital Edouard Herriot est bien vent debout contre ce réaménagement de la voirie, comme l’affirme l’édile, “cela veut dire que l’on nous a menti en comité de pilotage du projet, mais également aux habitants lors de la réunion publique”, expliquait l'édile de Bron sur notre plateau en mai.

Moyennant une suppression de places de stationnement et d’une voie de voiture, la VL12, à ce stade des discussions, devrait passer par l’avenue Rockefeller, qui traverse la ville de Bron d’Ouest en Est. Petit problème, cet aménagement entraverait les entrées et sorties fréquentes à l’hôpital Edouard Herriot, plus grand centre hospitalier de la région Auvergne-Rhône-Alpes puisqu’un des sens de circulation aux abords de l’hôpital serait supprimé.

Des documents des Hospices Civils de Lyon font état d’une opposition à l’installation de la Voie Lyonnaise

Jérémie Bréaud n’en démord pas et affirme être en possession de plusieurs notes d’informations et d’emails que des cadres importants des Hospices Civils, de l’hôpital E. Herriot et du SAMU lui ont adressés, insistant sur la gravité du projet métropolitain. LyonMag pu consulter ces documents, et un, en particulier, a retenu notre attention. La “NOTE D’IMPACTS DE LA CREATION DE LA VOIE LYONNAISE N°12”, datée du 2 mai et adressée au maire de Bron.

“L’implantation de la voie vélos bidirectionnelle est incompatible avec l’activité de l’hôpital” affirme, de manière sourcée et détaillée, le communiqué très privé. “Le positionnement nord de cette voie cyclable, même dotée d’un système de circulation alternée, est incompatible avec les nécessités d’accessibilité du site par les usagers, les véhicules d’urgences et les professionnels.”, précise le document. En prévision d’un non-respect de la nouvelle signalisation par les véhicules d’urgence, la note alerte sur “le fort risque accidentogène” que présenteraient ces manœuvres.

Le SAMU / SMUR69 de Lyon, dont le siège est situé au sein des locaux de l’hôpital, verrait également le déploiement de ses véhicules négativement impacté par l’installation de la VL12, dans les deux directions de circulation. “Les projections de report de circulation sur cet axe entrant et sortant représentent un fort risque d’accroissement des délais de projection sur le site d’intervention mais également sur ceux des transferts vers le service de prise en charge pouvant être très impactant dans la bonne prise en charge de certains patients”, conclut, en effet, le papier.

De plus, un mail, signé par certains cadres de direction de l’hôpital, invite un grand nombre d’employés du centre hospitalier à faire part de leur mécontentement sur la plateforme métropolitaine en ligne, dédiée à la collecte de doléances portant sur ce projet.

Fabien Bagnon : “Je n’ai reçu aucune alerte de mes services”

Fabien Bagnon, déjà interrogé à ce sujet par notre rédaction le 25 mai, nous résumait la situation en ces termes. “Je n’ai reçu aucune alerte de mes services me disant “on a un gros problème avec l’hôpital”, (...) En France, on stabilise les victimes avant de les transporter. Il faut donc privilégier le sens qui envoie vite les secours”, avant d’ajouter, “Le mensonge, j’y suis vraiment confronté dans mes fonctions d’élus, ça me perturbe beaucoup mais j’ai appris à accepter cet état de fait. (...) Les accusations du maire de Bron m’ont blessé”.

“Je n’ai pas menti. Il (Jérémie Bréaud, ndlr) a peut-être mal compris quelque chose. C’est ma théorie”, avait enfin conclu l’élu métropolitain, qui disait entretenir une “discussion nourrie” avec l’hôpital.

Une conférence de presse explosive

“C’est un bulldozer qui ment”, a dénoncé, ce jeudi, le maire de Bron en désignant personnellement Fabien Bagnon. Jérémie Bréaud dit ne plus pouvoir supporter les mensonges du vice-président de la Métropole, qu’il surnomme “le M. Vélo de la Métropole”.

Sa conférence de presse avait donc pour objectif de démontrer, preuves à l’appui, que l’hôpital Edouard-Herriot, le SAMU et les Hospices Civils de Lyon sont véritablement opposés au projet de Voie Lyonnaise porté par Fabien Bagnon, contrairement à ce que ce dernier soutient. Dossier fourni à la main, l’édile est bien décidé à en découdre avec son ennemi juré. “Si je mens, qu’il m’attaque en diffamation”, déclare le maire brondillant.

“2 hypothèses existent”, résume Jérémie Bréaud. “Soit Bagnon n’est pas mis au courant par ses équipes des plaintes que suscite son projet, ce qui signifierait qu’il existe de graves dysfonctionnements dans ses services, (...) soit, et c’est mon opinion, Fabien Bagnon ment”, annonce le maire.

Si l’édile a une dent contre Fabien Bagnon et sa Voie Lyonnaise, il assure toutefois ne pas être frontalement opposé aux projets métropolitains dans leur ensemble, qu’il s’agisse, ou non, de pistes cyclables. “On avance (avec la Métropole, ndlr) sur les différents dossiers que nous avons en commun, malgré nos désaccords, car on a appris à se connaître. Cependant, nous avons un problème de fond et de forme avec M. Bagnon. (...) Nous avons atteint un point de rupture” déclare le maire de Bron.

En définitive, le maire de Bron souhaite que Fabien Bagnon, dont il juge qu’il fait preuve de “folie dogmatique”, change de méthodes, ou que le dossier soit repris par Bruno Bernard lui-même.

Enfin, l’édile a terminé sa conférence avec un vœu pieux. “Nous aimerions également connaître la position de Grégory Doucet à ce sujet, qui est à la fois maire de la Ville de Lyon et président du conseil de surveillance des HCL”.

Alors que les deux protagonistes de cette histoire s’accusent mutuellement de mentir au public, qui, de M. Bagnon et de M. Bréaux, aura le fin mot de l’histoire ? L’appel du maire de Bron à Grégory Doucet restera-t-il sans réponse ? Suite au prochain épisode de cette saga qui oppose la Métropole Verte aux communes attenantes de Lyon.

J.B